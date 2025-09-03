YouTuber de 22 anos morre após despencar 150 metros de cachoeira na Índia
O corpo do YouTuber indiano Sagar Kundu, de 22 anos, foi encontrado pelas autoridades 10 dias após ele ser levado pela forte correnteza da Cachoeira Duduma, um ponto turístico localizado em Odisha, na Índia. As informações são da revista People.
Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
