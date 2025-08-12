Logo R7.com
Yudi Tamashiro diz que deixará o Brasil e expõe motivo: ‘Começar do zero’

Yudi Tamashiro revelou que está se preparando para deixar o Brasil com a família. Ele e...

Yudi Tamashiro revelou que está se preparando para deixar o Brasil com a família. Ele e a cantora Mila Braga estão casados desde abril de 2022, e tiveram o primeiro, Davi Yudi, em maio deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova fase na vida de Yudi!

