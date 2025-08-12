Yudi Tamashiro diz que deixará o Brasil e expõe motivo: ‘Começar do zero’ Yudi Tamashiro revelou que está se preparando para deixar o Brasil com a família. Ele e... Portal Pop Mais|Do R7 11/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 11/08/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yudi Tamashiro Portal Pop Mais

Yudi Tamashiro revelou que está se preparando para deixar o Brasil com a família. Ele e a cantora Mila Braga estão casados desde abril de 2022, e tiveram o primeiro, Davi Yudi, em maio deste ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa nova fase na vida de Yudi!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Cantora tem mal súbito e morre após fazer show em Cuiabá e postar vídeo celebrando a vida

Katy Perry é multada por gravar clipe em Patrimônio Mundial da Unesco

Nicole Bahls rebate críticas após dança atrapalhada na ‘Dança dos Famosos: “Foi um aprendizado”