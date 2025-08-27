Logo R7.com
Yudi Tamashiro se defende de críticas e explica mudança radical para o Japão: ‘Desisti de ser fraco’

O ex-apresentador do Bom Dia Cia Yudi Tamashiro, de 33 anos, abriu o coração nas...

O ex-apresentador do Bom Dia & Cia Yudi Tamashiro, de 33 anos, abriu o coração nas redes sociais nesta terça-feira (26) para falar sobre a mudança da família para o Japão e rebater críticas que vem recebendo. Em vídeo, ele explicou que a decisão não tem relação com dificuldades financeiras, mas sim com uma escolha de vida.

