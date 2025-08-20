Zé Felipe emociona ao cantar música romântica após término: “Saudade dói demais” Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zé Felipe emociona ao cantar música romântica após término: “Saudade dói demais” Portal Pop Mais

Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta manhã ao compartilhar um vídeo em que aparece cantando uma música romântica, acompanhado de violão. O filho de Leonardo chamou a atenção dos seguidores pela escolha da canção, que fala sobre saudade e corações partidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre a emocionante performance de Zé Felipe!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Karoline Lima anda de metrô no Rio pela primeira vez e diverte seguidores com fotos nas redes

Bia Miranda fala após acidente com Porsche em SP: “Isso é lixo”

Jon Vlogs encara sobrevivência na selva, aventuras radicais e rituais indígenas em expedição inédita pela Amazônia