Portal Pop Mais|Do R7

Zé Felipe emociona ao cantar música romântica após término: “Saudade dói demais” Portal Pop Mais

Solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca, Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta manhã ao compartilhar um vídeo em que aparece cantando uma música romântica, acompanhado de violão. O filho de Leonardo chamou a atenção dos seguidores pela escolha da canção, que fala sobre saudade e corações partidos.

