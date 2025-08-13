Zé Vaqueiro se revolta após vídeo acusar esposa de traição: “Coragem” O cantor Zé Vaqueiro se pronunciou nas redes sociais após um vídeo sugerindo uma suposta traição...

O cantor Zé Vaqueiro se pronunciou nas redes sociais após um vídeo sugerindo uma suposta traição de sua esposa, Ingra Soares, viralizar na internet. Segundo o artista, o material foi manipulado e traz declarações falsas atribuídas a ele, com o objetivo de causar constrangimento.

Para saber mais sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

