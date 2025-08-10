Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo... Portal Pop Mais|Do R7 10/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 10/08/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe Portal Pop Mais

Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado, 9. Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio “cuidou de sua prole de forma exemplar”, explicou o estabelecimento do leste da Alemanha.

Para saber mais sobre essa triste decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ex-assessora de Hytalo Santos vai à polícia contra Felca

Após ser citada em vídeo do youtuber Felca, ‘Bel para Meninas’ defende seus pais; entenda

João Silva homenageia Faustão em estreia de seu programa no SBT