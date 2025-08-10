Zoológico alemão sacrifica três filhotes de tigre abandonados pela mãe
Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo...
Três filhotes de tigre-siberiano abandonados pela mãe, que parou de amamentá-los, tiveram que ser sacrificados pelo zoológico alemão de Leipzig, informou a instituição neste sábado, 9. Após dar à luz na quarta-feira, a tigresa Yushka a princípio “cuidou de sua prole de forma exemplar”, explicou o estabelecimento do leste da Alemanha.
