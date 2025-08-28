Atrações do Lollapalooza Brasil 2026 mostram porque evento tem que se curvar ao pop Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan são pilares da indústria musical global e atraem grande número de fãs Backstage|Marcelo de AssisOpens in new window 28/08/2025 - 13h56 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Lollapalooza, que nasceu como um festival de música alternativa, agora inclui grandes nomes do pop para atrair mais público.

Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan estão confirmadas para a edição de 2026, reforçando a presença do gênero pop no evento.

A mudança para incluir artistas pop visa garantir a sustentabilidade do festival, atraindo um público maior.

Nos últimos anos, festivais anteriores têm feito sucesso com artistas populares, destacando a evolução do Lollapalooza no cenário musical global. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Atrações do Lollapalooza Brasil 2026 mostram porque evento tem que se curvar ao pop Fotos: Universal Music / Island Records / Divulgação

O Lollapalooza nasceu para ser um festival voltado à música alternativa.

Este é o seu DNA e sempre foi uma fórmula bem sucedida em todos os seus eventos.

Nascido como um festival itinerante em 1991 na cidade de Chicago (EUA) e idealizado por Perry Farrell, frontman do Jane’s Addiction, o palco do Lollapalooza sempre ofereceu trânsito livre para os mais diversos gêneros musicais como o rock alternativo, punk, hip-hop, eletrônica e até o heavy metal.

Além disso, o festival foi um dos pioneiros em agregar outras vertentes das artes.

‌



Mais de três décadas se passaram e outras edições internacionais do Lollapalooza ganharam forma: Chile, Brasil, Argentina, Suécia, França, Israel, Índia e Alemanha.

Esta expansão mostrou a vocação natural do Lollapalooza de ser um evento global.

‌



E claro, com isso, a necessidade de inclusão de artistas pilares da indústria musical não poderia ser ignorada.

Então, o pop se tornou determinante para a continuidade de seu sucesso.

‌



A confirmação de grandes nomes do cenário musical mundial como os de Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan para a edição 2026 só reforça essa tese.

E, logicamente, como célula-máter do festival, a música alternativa continuará com o seu lugar cativo.

Mas a sustentabilidade de um evento de grande porte como este requer grande público. E é aí que o pop entra como o ator determinante do negócio.

Lollapalooza Brasil tem acertado na fórmula

Nas últimas edições, o Lollapalooza Brasil tem acertado neste quesito.

Em 2024, nomes como Sam Smith, SZA e Greta Van Fleet se apresentaram no festival - todos em alta no mercado.

Sabrina Carpenter está na melhor fase de sua carreira até o momento, depois que Short n’Sweet, seu sexto álbum de estúdio pela Island Records pavimentou seu caminho para o tão aguardado estrelato mundial, sendo um dos discos mais vendidos em 2024.

Lorde lançou em junho deste ano o seu novo trabalho de estúdio Virgin, o quarto de sua carreira e que foi muito aguardado pelos seus fãs desde Solar Power de 2021. O seu show no Lollapalooza será uma amostra fidedigna de sua nova turnê Ultrasound World, que começa em setembro.

Já Chappell Roan ganhou o mundo em 2023 ao lançar o seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess, que a consagrou com um dos grandes nomes do pop mundial. Foi com ele que ela conquistou seu primeiro Grammy na categoria Álbum do Ano.

O single Good Luck, Babe!, uma canção norteada pela sonoridade pop dos anos 1980, fez um estrondoso sucesso nas plataformas digitais.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

✅Acompanhe Marcelo de Assis no Instagram em @marcelodeassismusica