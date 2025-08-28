Atrações do Lollapalooza Brasil 2026 mostram porque evento tem que se curvar ao pop
Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan são pilares da indústria musical global e atraem grande número de fãs
O Lollapalooza nasceu para ser um festival voltado à música alternativa.
Este é o seu DNA e sempre foi uma fórmula bem sucedida em todos os seus eventos.
Nascido como um festival itinerante em 1991 na cidade de Chicago (EUA) e idealizado por Perry Farrell, frontman do Jane’s Addiction, o palco do Lollapalooza sempre ofereceu trânsito livre para os mais diversos gêneros musicais como o rock alternativo, punk, hip-hop, eletrônica e até o heavy metal.
Além disso, o festival foi um dos pioneiros em agregar outras vertentes das artes.
Mais de três décadas se passaram e outras edições internacionais do Lollapalooza ganharam forma: Chile, Brasil, Argentina, Suécia, França, Israel, Índia e Alemanha.
Esta expansão mostrou a vocação natural do Lollapalooza de ser um evento global.
E claro, com isso, a necessidade de inclusão de artistas pilares da indústria musical não poderia ser ignorada.
Então, o pop se tornou determinante para a continuidade de seu sucesso.
A confirmação de grandes nomes do cenário musical mundial como os de Sabrina Carpenter, Lorde e Chappell Roan para a edição 2026 só reforça essa tese.
E, logicamente, como célula-máter do festival, a música alternativa continuará com o seu lugar cativo.
Mas a sustentabilidade de um evento de grande porte como este requer grande público. E é aí que o pop entra como o ator determinante do negócio.
Lollapalooza Brasil tem acertado na fórmula
Nas últimas edições, o Lollapalooza Brasil tem acertado neste quesito.
Em 2024, nomes como Sam Smith, SZA e Greta Van Fleet se apresentaram no festival - todos em alta no mercado.
Sabrina Carpenter está na melhor fase de sua carreira até o momento, depois que Short n’Sweet, seu sexto álbum de estúdio pela Island Records pavimentou seu caminho para o tão aguardado estrelato mundial, sendo um dos discos mais vendidos em 2024.
Lorde lançou em junho deste ano o seu novo trabalho de estúdio Virgin, o quarto de sua carreira e que foi muito aguardado pelos seus fãs desde Solar Power de 2021. O seu show no Lollapalooza será uma amostra fidedigna de sua nova turnê Ultrasound World, que começa em setembro.
Já Chappell Roan ganhou o mundo em 2023 ao lançar o seu álbum de estreia The Rise and Fall of a Midwest Princess, que a consagrou com um dos grandes nomes do pop mundial. Foi com ele que ela conquistou seu primeiro Grammy na categoria Álbum do Ano.
O single Good Luck, Babe!, uma canção norteada pela sonoridade pop dos anos 1980, fez um estrondoso sucesso nas plataformas digitais.
