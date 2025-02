Episódio Claudia Raia ratifica que normalizamos as aberrações Atriz declarou em entrevista recente que deu um vibrador para a filha quando ela tinha apenas 12 anos de idade Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 29/01/2025 - 09h05 (Atualizado em 29/01/2025 - 09h05 ) twitter

Claudia Raia fez revelação absurda Reprodução/Instagram/@claudiaraia

O mundo evoluiu. Palavras e expressões utilizadas antigamente hoje podem soar como ofensa a diversas minorias. Brincadeiras do passado passaram a ser problematizadas. Que bom! Pode parecer difícil em alguns momentos, mas se desconstruir é necessário para vivermos os tempos atuais.

No entanto, nada - absolutamente nada - justifica mexer na pureza das crianças. Isso é uma aberração. A recente declaração de Cláudia Raia ao conceder uma entrevista a um veículo português me deixou profundamente chocado. E triste.

A atriz revelou ter presenteado a filha de 12 anos (à época) com um vibrador. Isso não é educação sexual. Isso não é ser moderna. Isso é, na minha opinião, um sinal claro da libertinagem que tomou conta do cenário artístico.

A pureza de uma criança de 12 anos jamais deveria ser interrompida. E pior: pela própria mãe. Pior ainda, várias personalidades da mídia se calam diante de um absurdo colossal como esse. É o fim dos tempos.

‌



Sem puritanismo, sem falso moralismo, apenas com um pouco de consciência, creio que qualquer pessoa que carregue o mínimo de decência ache um absurdo o que fez a artista global.

Normalizamos as aberrações. E estamos colhendo o fruto disso. Artista renomada dizendo sem nenhum pudor que presenteia a filha de 12 anos com vibrador. Andressa Urach transa na frente do filho que, por sinal, é seu cinegrafista. Bia Miranda fala abertamente sobre o crime de aborto nas suas redes. Nada escondido. Vivemos uma barbárie. E que ainda vai piorar.

