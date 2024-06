Equipe de Andreia Andrade aciona jurídico após acusações sobre morte de Nahim

Alto contraste

Nahim e Andreia durante participação no Power Couple Nahim e Andreia durante participação no Power Couple

Hoje, dia 13 de junho, o mundo da música lamenta a perda do renomado cantor Nahim, que morreu aos 71 anos em sua residência em Taboão da Serra. Segundo relatos da polícia, Nahim sofreu um acidente fatal ao cair de uma escada.

No entanto, em meio ao luto e à investigação policial sobre as circunstâncias da tragédia, algumas pessoas levantaram nas redes sociais uma especulação infundada envolvendo Andréia Andrade, ex-mulher do cantor, como uma possível suspeita. Apesar disso, as autoridades policiais afirmam que não estão considerando essa linha de investigação, tratando o incidente como um trágico acidente.

A assessora de Andréia, a empresária Roberta Nuñez, expressou profundo pesar pela perda de Nahim e condenou veementemente a abordagem. A publicação dessa especulação gerou uma onda de insinuações sobre o possível envolvimento de Andréia na morte do cantor, levando à intervenção do advogado, Dr. Rudolf Rocha.

“Estou plenamente informado sobre o caso da Sra. Andreia Andrade e estou liderando os esforços para assegurar que a Justiça seja servida à minha cliente, que tem sido alvo de acusações infundadas e caluniosas”, disse Rocha.