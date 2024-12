Artistas gringos cobram R$ 360 por foto e selfie na CCXP e deixam fãs revoltados Foi necessário encarar filas virtuais e presenciais para ter uma chance de tirar uma foto com os astros Cine R7|João Acrísio* 06/12/2024 - 13h24 (Atualizado em 06/12/2024 - 13h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Entre as diversas atrações da CCXP24, os artistas internacionais sempre movimentaram os salões da São Paulo Expo com milhares de fãs lutando para conseguir cinco segundos com seus ídolos. A oportunidade de ver os grandes astros de Hollywood em terras tupiniquins é única, mas os gastos para esse encontro chegam a níveis extraordinários.

Fila para a entrada na CCXP24, nesta quinta-feira (5) Divulgação/CCXP/@lorranapenna

Somado com o valor dos ingressos de R$ 160 a R$ 740, o evento cobra mais R$ 420 para tirar uma foto e R$ 360 para conseguir um autógrafo, os fãs chegam a gastar mais de mil reais, sem o valor de transporte, alimentação e produtos no evento.

Esse é o caso de Maria Eduarda, 25, a jovem saiu do Rio de Janeiro para São Paulo para ir ao evento pela primeira vez, nesta quinta-feira (5).

“Assim que anunciaram o Matt Smith no evento, eu comecei a guardar todo meu dinheiro para poder encontrar com ele”, Duda gastou R$ 340 com os ingressos e esperava ansiosamente o anúncio da venda para as fotos e autógrafos para comprar.

‌



Conhecido pelo papel em A Casa do Dragão, Doctor Who e The Crown, Matt Smith é um queridinho dentro da cultura pop e uma das principais atrações desta CCXP24. O ator é uma figura carimbada no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro.

Entre uma gravação ou outra, o artista volta e meia aparece no bairro do Leblon, na cidade maravilhosa, curtindo um samba em bares locais, mas nunca veio para um evento encontrar seus fãs.

‌



Quando anunciaram os valores para a foto ou autógrafo, o valor assustou Duda:

“Eu estava me programando para ser um valor alto, mas não esperava que seria assim, as vendas começaram ao meio-dia, um horário muito ruim para comprar, tive que pedir para um parente meu entrar na fila por mim"

‌



Ao todo, a fã gastou R$ 780 para passar um tempo com o astro, mas quando o dia chegou, nem tudo saiu como planejado.

Segundo o relato, a pressa para tirar a foto foi tanta que a Duda não ficou satisfeita com o resultado, a organização não respeitou o tempo necessário para que o ator e a fã se preparassem para o momento.

Maria Eduarda e Matt Smith (A Casa do Dragão) Reprodução/Maria Eduarda/CCXP

“Fui só para tirar a foto e pegar o autógrafo dele, mas tudo pareceu muito rápido, a organização do evento apressava todo mundo na fila, sendo que o horário estava adiantado. No final, eu paguei caro, ele saiu falando na foto e eu tive menos de dois segundos para falar com o Matt. Foi algo que não só me afetou, quem estava na fila junto comigo também reclamou da pressa e saiu insatisfeito.“, disse Maria Eduarda.

Além de Matt Smith, a CCXP trouxe outros famosos internacionais para essas sessões, Misha Collins (Supernatural), por exemplo, cobra os mesmos valores e trouxe uma nova modalidade: a Selfie, pelo valor de R$ 360.

Misha Collins na CCXP24 tirando Selfie com fã Divulgação/CCXP/@alnereis

Segundo comunicado da organização, mesmo que saia tremida, não será possível tirar uma segunda foto:

“Na modalidade selfies, a foto é tirada pelo próprio aparelho móvel do cliente que comprou o ingresso. Não disponibilizamos nenhum aparelho para que a foto seja tirada. Não nos responsabilizamos pela qualidade da foto tirada na modalidade selfie, já que a mesma é tirada pelo próprio cliente. Cada ingresso dá direito a uma atividade, por exemplo, se você deseja tirar duas fotos com o artista, deve comprar dois ingressos de foto."

Duda não saiu satisfeita com o resultado da foto, tanto pela organização do evento quanto pelo valor, a jovem não planeja buscar a modalidade novamente em outra edição.

*Sob supervisão de Filipe Siqueira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.