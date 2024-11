‘Esse jogo é sério, mãe’: documentário abre cenário dos games para o brasileiro ‘O Fenômeno eSports' apresenta jogos eletrônicos como novo esporte popular Cine R7|João Acrísio* e Matheus Borges* 17/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 02h00 ) twitter

Cena do documentário 'O Fenômeno do eSports' Reprodução

Desde sempre, o futebol é considerado como uma das principais ferramentas de ascensão social no Brasil. São milhares de jovens da periferia que sonham e batalham para atingir o estrelato dos gramados. Motivados pelo objetivo de conseguir entregar uma condição de vida melhor para os pais, esses jovens dedicam horas a treinos e testes para conseguir virar um novo Lionel Messi.

Esta é a história de Daniel Felipe, conhecido pelo apelido de “Messi” pela sua habilidade, mas em um esporte novo e um pouco diferente do comum. Morador de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, Messi participa de um projeto social que introduz jovens da periferia aos E-sports, ou esportes eletrônicos, e sonha em conseguir se tornar jogador profissional de videogame.

Com uma indústria que movimenta mais de R$ 1 trilhão ao ano e o engajamento do público jovem, cada vez mais crianças e adolescentes desejam trocar as chuteiras e a bola por teclados, mouses e controles. Ainda é algo difícil de entender para a maioria das pessoas que, vindas de outras gerações, acreditam que os games são apenas uma distração, ou até perda de tempo.

O Fenômeno eSports, documentário dirigido por Fabrício Bittar que chega nesta quinta-feira (17) aos cinemas, assume essa difícil tarefa de mostrar o cenário dos esportes digitais no Brasil e no mundo, além de tentar despertar a curiosidade dos mais velhos em entender essa paixão.

‌



Em meio a depoimentos de grande nomes do cenário, como Gustavo “Norris” Junior, Alexandre “Gaules” Borba Chiqueta e Gabriel “Fallen” Toledo, o longa mostra a trajetória de apaixonados pela modalidade, que desde os anos 90 ficavam mais de dez horas sentados em frente aos monitores e televisões treinando para competir sem receber quase nada pelos esforços, até hoje em dia, que muitos salários e premiações rivalizam com estrelas e campeonatos do futebol brasileiro.

Assim, o filme abraça temas delicados, mas reais, que muitas vezes são escondidos pela competitividade dos atletas, como racismo, inclusão, questões de gênero, pressão dentro das famílias e ascensão social dentro do jogo.

‌



Para os amantes dos games e membros da comunidade, o documentário é uma carta de amor feita por celebridades do cenário sobre a batalha por reconhecimento e a paixão pelo jogo. Já para aqueles que nunca tiveram contato com esse mundo, é uma carta aberta, que aproxima o espectador do desconhecido, com uma mensagem direta para o público “estamos aqui”.

O Fenômeno eSports consegue registrar os principais pontos do cenário dos esportes eletrônicos, trazendo um tom de nostalgia para aqueles que acompanharam toda essa trajetória e deixa a provocação para o público geral: “Quanto tempo até os E-sports assumirem o papel do futebol, como o esporte mais assistido?”.

*Sob supervisão de Lello Lopes

