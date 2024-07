Alerta de spoiler: veja 7 participações especiais em ‘Deadpool & Wolverine’ Filme estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (25) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 27/07/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2024 - 02h00 ) ‌



Deadpool e Wolverine receberam ajuda de amigos no filme Divulgação

Deadpool & Wolverine, que estreou na última quinta-feira (25) nos cinemas, está cheio de participações especiais. Algumas já tinham sido divulgadas ou mostradas no trailer, como os retornos de Tyler Mane, como Dente de Sabre, e Dafne Keen, como X-23. Outras, são bem surpreendentes.

Então, se você não se importa com spoilers, aqui tem uma listinha com sete participações especiais bem importantes no filme.

Mas antes, para não pegar ninguém desprevenido, veja o trailer:

Agora, sim, a partir daqui tem muito spoiler do filme. É por sua conta e risco!

Participações especiais em Deadpool & Wolverine

Chris Evans (Tocha Humana)

Chris Evans como Tocha Humana em 'Quarteto Fantástico' Divulgação

Chris Evans volta a vestir o uniforme de um herói da Marvel. Mas quem estava esperando o retorno do Capitão América no MCU se deu mal. Em uma das melhores piadas de Deadpool & Wolverine, o ator volta a interpretar Johnny Storm, o Tocha Humana. Talvez muita gente não se lembre, mas o primeiro papel de Evans na Marvel foi no Quarteto Fantástico de 2005. E é esse personagem falastrão que ele apresenta em uma participação bem divertida.

Henry Cavill (Wolverine)

Henry Cavill é uma variante de Wolverine Reprodução/Instagram/@henrycavill e Reprodução/Marvel Comics

Quando Hugh Jackman decidiu se aposentar do papel de Wolverine, em 2017, começou a especulação de quem poderia ser o novo intérprete do herói. Um dos nomes mais fortes que apareceu por aí foi o de Henry Cavill, que na época ainda era o Superman. Em Deadpool & Wolverine a gente tem gostinho de como seria o ator no papel. Cavill aparece com uma das variantes de Wolverine. E, olha, ele manda muito bem na cena.

Wesley Snipes (Blade)

Wesley Snipes em cena de 'Blade: O Caçador de Vampiros' Divulgação

Talvez a participação mais surpreendente de Deadpool & Wolverine. Wesley Snipes não interpretava o Blade desde Blade: Trinity, de 2004 (filme que também a presença de Ryan Reynolds). Além disso, a Marvel já tem marcado para o ano que vem um reboot da história, com Mahershala Ali no papel do caçador de vampiros.

Channing Tatum (Gambit)

Channing Tatum e Gambit Divulgação e Reprodução/Marvel Comics

Channing Tatum finalmente conseguiu interpretar o Gambit. O ator tinha sido escalado para ser o herói em um filme que começou a ser produzido em 2014, mas que nunca viu a luz do dia. O projeto, que ficou no limbo por anos, foi enterrado pela Disney depois que o estúdio comprou a Fox.

Blake Lively (Ladypool)

Blake Lively e a Ladypool Reprodução/Instagram/@blakelively e Divulgação

Quando saiu o trailer de Deadpool & Wolverine, o público ficou curioso sobre a identidade de Ladypool. Muito se especulou de que a personagem seria interpretada pela cantora Taylor Swift. Entretanto, quem está por baixo da máscara é uma das melhores amigas da principal estrela da música: Blake Lively. A atriz, mulher de Ryan Reyndols, nunca tira a máscara, mas a sua voz pode ser reconhecida.

Jon Favreau (Happy Hogan)

Jon Favreau como Happy Hogan em 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar' Divulgação

O eterno aspone do Homem de Ferro também arrumou uma boquinha em Deadpool & Wolverine. Jon Favreau volta a interpretar Happy Hogan, em uma participação curtinha e meio sem sentido. Mas Favreau tem muito mérito na Marvel. Afinal, foi ele quem começou o MCU como o diretor do primeiro Homem de Ferro.

Jennifer Garner (Elektra)

Jennifer Garner em cena de 'Elektra' Divulgação

O Demolidor do Ben Affleck não foi muito bem recebido pela crítica, mas acabou gerando um spin-off. Nos dois filmes, Jennifer Garner deu vida a Elektra. Ela agora retoma o papel, ainda bem porradeira.

