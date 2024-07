Como Stanley Kubrick transformou a vida de Shelley Duvall em um pesadelo nas filmagens de ‘O Iluminado’

‌



Shelley Duvall na famosa cena do machado de 'O Iluminado' Divulgação

A atriz Shelley Duvall, cuja morte aos 75 anos foi divulgada nesta quinta-feira (11), ficou famosa ao interpretar Wendy Torrance em O Iluminado. O filme, um marco do cinema de terror, provocou feridas profundas em Shelley, graças ao desgaste sofrido com o diretor Stanley Kubrick durante as gravações.

As filmagens de O Iluminado se estenderam por cerca de um ano e meio, com 16 horas de gravações diárias, seis dias por semana. Nesse período, segundo relatos, Shelley foi vítima da impaciência e do perfeccionismo de Kubrick, que repetia cada cena mais de 30 vezes. O trabalho foi se tornando física e mentalmente desgastante para a atriz.

“[Kubrick] não aprova nada até pelo menos a 35ª tomada. Trinta e cinco tomadas, correndo, chorando e carregando um garotinho, fica difícil. E atuação completa desde o primeiro ensaio. Isso é difícil”, lembrou Shelley Duvall em entrevista ao The Hollywood Reporter em 2021.

127 vezes a mesma cena

Uma sequência que ficou famosa, a que ela tenta afastar o personagem de Jack Nicholson com um bastão de beisebol na escadaria, precisou de 127 tomadas para ficar do jeito que Kubrick queria. “Foram três semanas de gravações. Foi muito difícil”, lembra Shelley, que terminou a cena rouca, com as mãos feridas e seriamente desidratada.

Na preparação para as cenas, Shelley ouvia músicas tristes ou pensava nos amigos e familiares que estavam longe. “Mas depois de um tempo, seu corpo se rebela e diz: ‘pare de fazer isso comigo. Não quero chorar todos os dias.’ E às vezes só esse pensamento já me fazia chorar”, disse ao The Hollywood Reporter.

Para piorar, de acordo com o Mirror, Kubrick tinha um comportamento abusivo no set. Era comum vê-lo reclamando com a atriz entre as tomadas. Além disso, segundo a própria filha, Vivian, ele pediu para a equipe não mostrar simpatia por Shelley, com o intuito de quebrá-la emocionalmente. Assim, Kubrick achava que ela encontraria o tom ideal da personagem.

Ataque de ansiedade

Com tudo isso, Shelley teve um ataque de ansiedade durante as filmagens. A cena é mostrada no documentário de Vivian Kubrick sobre o pai. “Por muito tempo não consegui lembrar exatamente o que estava acontecendo naquele momento, mas lembro que tive um ataque de ansiedade muito forte no set, e acredito que foi isso que é mostrado no documentário”, disse a atriz ao ComingSoon.net.

Durante a vida, Shelley Duvall deu declarações conflitantes sobre as filmagens de O Iluminado. Em 2016, em entrevista ao Dr. Phil, na qual revelou que sofria com transtornos mentais, ela afirmou que “foi um inferno fazer parte daquele filme” e que Kubrick “fez tudo com força e crueldade”. Em outros momentos, como na entrevista para o The Hollywood Reporter em 2021, disse que o diretor era “carinhoso e amigável”.