Shelley Duvall, atriz de ‘O Iluminado’, morre aos 75 anos

‌



A+

A-

Shelley Duvall em cena de 'O Iluminado' Divulgação

A atriz Shelley Duvall, que ficou famosa pelo papel de Wendy Torrance no clássico de terror O Iluminado, morreu aos 75 anos. A informação foi confirmada por Dan Gilroy, marido de Shelley, ao The Hollywood Reporter.

Segundo Gilroy, Shelley morreu dormindo, em casa, de complicações da diabetes. “Minha querida, doce e maravilhosa companheira de vida e amiga nos deixou. Muito sofrimento ultimamente, agora ela está livre. Voe para longe, linda Shelley”, disse Gilroy.

A atriz há anos passava por problemas de saúde. Em 2016, em entrevista ao programa do Dr. Phil, ela revelou que sofria de transtornos mentais. “Estou doente, preciso de ajuda”, disse à época.

Shelley Duvall começou a carreira nos anos 70 e teve uma longa parceria com o diretor Robert Altman, com quem trabalhou em sete filmes. Além de Wendy Torrance, outra personagem marcante da atriz no cinema foi a Olívia Palito, na adaptação dos anos 80 de Popeye, que teve Robin Williams no papel principal.

Publicidade

O seu último trabalho foi no filme The Forest Hills, lançado no ano passado, que marcou seu retorno ao cinema depois de mais de 20 anos.

Entretanto, ela ficou mesmo conhecida ao interpretar uma mãe assustada que sofre nas mãos de um marido enlouquecido na adaptação que o diretor Stanley Kubrick fez da obra de Stephen King. A cena do machado na porta do banheiro é uma das mais famosas do cinema.

Apesar de ter marcado o maior sucesso de sua carreira, O Iluminado foi uma experiência traumática para Shelley. Em uma entrevista à revista People em 1981, ela disse que Kubrick a “fazia chorar 12 horas por dia” devido ao grau de exigência. “Se você quer sentir dor e chamar isso de arte, vá em frente, mas não conte comigo”, disse.