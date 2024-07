Por que a Annabelle que foi destruída em incêndio no Rio é diferente da boneca verdadeira?

‌



A Annabelle do filme (esq) e a boneca real: bem diferentes Divulgação e Reprodução/Instagram/@realhistoryuncovered

O incêndio que atingiu a exposição interativa da Warner no Rio de Janeiro destruiu parte da história do cinema. Entre os itens que foram queimados estão uma capa do Superman usada por Christopher Reeve, os sapatinhos de rubi de Dorothy em O Mágico de Oz e objetos de cena de Harry Potter, além da boneca Annabelle usada na franquia Invocação do Mal.

Annabelle era uma das principais peças da exposição. A boneca usada nos filmes foi totalmente destruída pelo fogo. Já a Annabelle real, que inspirou a franquia de terror, segue guardada em uma caixa de vidro no Museu do Oculto dos Warren, na cidade de Monroe, nos Estados Unidos.

Mas afinal, por que a boneca usada nos filmes é bem diferente daquela que supostamente teria sido possuída por um espírito ou demônio na vida real?

Bom, a resposta é simples. Segundo os produtores, a boneca real não é tão assustadora assim cinematograficamente. A Annabelle é uma Ragged Anny, uma boneca de pano de cabelo de lã vermelha e nariz triangular, criada no início do século 20.

Para o filme, os produtores precisavam de uma imagem inédita e mais assustadora. Assim, a personagem acabou virando uma boneca de porcelana, com o rosto desfigurado.