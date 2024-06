15 anos sem Michael Jackson: música mais fofa do cantor foi feita para filme de terror e concorreu ao Oscar ‘Ben’ foi composta para ilustrar a amizade entre um garotinho e um rato assassino

Michael Jackson em sua histórica apresentação no Brasil em 1993 CÉLIO JR/ESTADÃO CONTEÚDO — 17.10.1993

Há 15 anos o mundo perdia Michael Jackson. O Rei do Pop morreu em 25 de junho de 2009, aos 50 anos, vítima de uma overdose de remédios. O legado do cantor para a música e a cultura pop é imensurável. E um filme de terror dos anos 70 foi fundamental no início de sua trajetória de sucesso.

Michael já brilhava como o garotinho que cantava com os irmãos no The Jackson 5 e dava os seus primeiros passos em carreira solo quando recebeu o convite para cantar a música-tema de Ben: O Rato Assassino.

Cena do filme 'Ben: O Rato Assassino', de 1972 Reprodução

O filme, de 1972, é a sequência de Calafrio, que fez um certo sucesso no ano anterior. Na trama, o rato Ben fica amigo de um menino solitário, enquanto lidera uma gangue de roedores que provocam morte e destruição por onde passam.

Apesar da temática assustadora do filme, os compositores Walter Scharf e Don Black criaram uma música extremamente doce para ilustrar a amizade entre o ratinho e o garoto. Ben então foi oferecida a Michael Jackson, que a canta nos créditos finais do filme.

O sucesso da música foi imediata. E, aos 14 anos, Michael Jackson chegou ao primeiro lugar das paradas pela primeira vez em sua carreira solo. A música também teve uma ótima recepção da crítica, ganhando o Globo de Ouro e sendo indicada ao Oscar.





