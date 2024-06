‘M3GAN’ vai ganhar spin-off com história para maiores; vem aí ‘SOULM8TE’ Já M3GAN 2.0, a sequência do original, vai chegar aos cinemas no ano que vem

Alto contraste

A+

A-

A boneca do filme M3GAN é interpretada por Amie Donald A boneca do filme M3GAN é interpretada por Amie Donald (Divulgação)

M3GAN foi um sucesso em 2022. A história da boneca equipada com uma inteligência artificial que se volta contra os criadores bombou nas bilheterias dos cinemas e viralizou nas redes sociais com uma dancinha bizarra. Por isso, logo teve uma continuação anunciada. A novidade agora é que o filme vai ganhar um spin-off um pouco mais picante.

As produtoras Atomic Monster, de James Wan, e Blumhouse, de Jason Blum, anunciaram SOULM8TE, com estreia prevista para janeiro de 2026. O filme, que se passa no mesmo universo de M3GAN, é descrito como um thriller erótico.

Na trama, um homem adquire um androide equipado com inteligência artificial para aplacar a ausência da mulher, que acabou de morrer. Na tentativa de criar uma parceira senciente, ele inadvertidamente transforma um robô inofensivo em uma alma gêmea mortal.

“Eu vejo este filme como uma exploração de relacionamentos e da solidão. Apesar dos avanços tecnológicos, existem verdades humanas duradouras das quais não podemos escapar, e estou ansiosa por mergulhar nessas profundezas”, disse a diretora Kate Dolan, em comunicado reproduzido pelo The Hollywood Reporter.

Já M3GAN 2.0, a sequência do filme original, tem estreia marcada para a metade do ano que vem. Allison Williams e Violet McGraw já estão confirmadas no elenco.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.