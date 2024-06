‘Longlegs - Vínculo Mortal’: filme de serial killer com Nicolas Cage faz imprensa internacional surtar

Alto contraste

Longlegs - Vínculo Mortal nem estreou, mas já está fazendo barulho. A imprensa internacional está surtando com o novo filme de Nicolas Cage. O longa chega aos cinemas brasileiros em 29 de agosto (a estreia nos EUA é em julho), mas já foi visto pela mídia especializada.

No Rotten Tomatoes, Longlegs tem 100% de aprovação. As críticas são bem positivas. “Longlegs entra em sua pele e permanece lá, mergulhando você completamente na natureza repulsiva e desconfortável do mal”, escreveu Meagan Navarro, do Bloody Disgusting. “A experiência de puro terror que estávamos esperando. É facilmente o filme mais assustador da década”, disse Ej Moreno, do canal Flickering Myth.

A trama de Longlegs lembra um pouco O Silêncio dos Inocentes. Lee Harker (Maika Monroe), uma agente do FBI novata, é designada para um caso envolvendo um serial killer que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

A atuação de Cage também é elogiada. “Nicolas Cage está aterrorizante no melhor filme de terror do ano”, escreveu Matt Donatto, do Inverse.

