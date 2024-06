‘Venom: A Última Rodada’ é a farofa que o cinema de super-heróis precisa

Alto contraste

A Sony divulgou nesta segunda-feira (03) o trailer de Venom: A Última Rodada, filme que encerra a trilogia do simbionte vilão do Homem-Aranha. E, pelo que pode ser visto na prévia, o filme vai ser uma farofa. Ótima notícia para o atual momento do cinema de super-heróis.

O público parece ter cansado da fórmula de super-heróis, que dominou as bilheterias mundiais na última década. No ano passado, com exceção de Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, os filmes de heróis fracassaram na bilheteria.

Em 2024, a própria Sony já levou um prejuízo com Madame Teia, que sofreu para chegar aos US$ 100 milhões na bilheteria.

Nesse cenário, um filme descompromissado de super-herói (ou anti-herói, no caso), que não se leva a sério, sem muitas preocupações com universos compartilhados, pode ser a saída para um sucesso comercial.

Foi a fórmula que levou Venom a bombar em 2018. O vilão, muito querido pelos fãs de quadrinhos, encontrou um tom perfeito no carisma de Tom Hardy. O filme é divertido, apesar da qualidade duvidosa. O público comprou a ideia e encheu os cofres da Sony com US$ 850 milhões.

Tom Hardy em cena de 'Venom: A Última Rodada' (Divulgação)

A sequência Venom: Tempo de Carnificina, de 2021, também conseguiu uma bilheteria respeitável de US$ 500 milhões, em um momento que o mundo ainda sofria os efeitos da epidemia de Covid-19.

O trailer de Venom: A Última Rodada, mostra que a Sony volta a apostar no humor, depois dos terríveis Morbius e Madame Teia, que levaram os coadjuvantes do Homem-Aranha muito a sério. Na trama, Eddie Brock e Venom são perseguidos por ameaças de dentro e de fora da Terra. E uma separação definitiva pode ser a solução para a crise.

Agora, resta aguardar a estreia para ver se esse clima divertido segue mesmo no filme. O longa chega aos cinemas brasileiros em 24 de outubro.

