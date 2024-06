Conheça 7 filmes de terror que, por incrível que pareça, foram inspirados em casos reais

Alto contraste

'O Massacre da Serra Elétrica', 'A Hora do Pesadelo' e 'Pânico': filmes que foram baseados em parte em histórias reais (Divulgação)

“Baseado em fatos reais”. O aviso que vem antes do início de alguns filmes costuma atrair a atenção do espectador. E, se a história for de terror, serve também para aumentar a sensação de medo. Afinal, aquilo tudo aconteceu mesmo? De que forma?

A franquia Invocação do Mal e o clássico Terror em Amityville são alguns exemplos de filmes de terror supostamente baseados em fatos reais. Mas existem outros filmes que, por mais incrível que pareça, também foram inspirados em coisas que realmente aconteceram.

Veja a lista:

Os Pássaros (1963)

O clássico de Alfred Hitchcock, apesar de ser adaptado de um conto de Daphne Du Maurier, também teve certa inspiração em um incidente real. Em agosto de 1961, dezenas de pássaros promoveram um ataque na cidade de Capitola, no litoral da Califórnia, nos Estados Unidos. Hitchcock incluiu alguns elementos da história no filme que estava produzindo. O caso é até citado indiretamente em uma cena de Os Pássaros.

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Leatherface é uma das faces mais famosas do cinema de horror e foi levemente inspirado em Ed Gein, um criminoso real. A história de Gein é macabra. Ele foi preso pela morte de duas mulheres, o sumiço de outras cinco pessoas e o furto de diversos cadáveres.

Em sua casa a polícia encontrou um cenário de horror: pedaços de corpos espalhados, roupas feitas com pele humana e uma máscara com o rosto de uma de suas vítimas. Há também a suspeita de canibalismo.

Esses elementos foram incluídos pelo diretor Tobe Hopper em O Massacre da Serra Elétrica, um dos filmes seminais do gênero slasher. Partes da história também foram usadas em outros dois clássicos: Psicose e O Silêncio dos Inocentes.

Tubarão (1975)

Apesar de Peter Benchley, autor do livro adaptado em Tubarão, dizer que a história é totalmente ficcional, ela reproduz muitos elementos de um caso que ficou famoso nos Estados Unidos no início do século XX. Entre os dias 1 e 12 de junho de 1916, cinco pessoas foram atacadas (sendo que quatro morreram) por um enorme tubarão-branco na costa de Jersey. Assim como no filme, os ataques provocaram pânico nas cidades e fizeram com que pescadores saíssem na caçada ao animal.

A Hora do Pesadelo (1984)

Freddy Krueger nunca existiu (bom, pelo menos até onde a gente sabe). Mesmo assim, A Hora do Pesadelo tem o seu pezinho na realidade. O diretor Wes Craven usou uma história que viu no jornal nos anos 70 como o alicerce para criar um monstro nos sonhos.

O artigo que Craven leu no L.A Times contava a história de uma família que fugiu do genocídio no Cambodja, mas não conseguiu escapar do terror. Depois de algum tempo morando nos EUA, o garotinho da família começou a se recusar a dormir, dizendo ser perseguido nos sonhos. Ele acabou morrendo enquanto dormia.

Craven também descobriu outras histórias parecidas. Pessoas no Laos, no Cambodja e no Vietnã também morreram nos sonhos após passarem dias se recusando a dormir.

Gêmeos — Mórbida Semelhança (1988)

O filme de David Cronenberg sobre os ginecologistas gêmeos com personalidades totalmente diferentes que enganavam mulheres foi inspirado na vida dos irmãos Stewart e Cyril Marcus. Os médicos verdadeiros tiveram uma carreira de sucesso nos anos 60, mas entraram em declínio juntos, com comportamentos estranhos e vícios em drogas, até um final misterioso e trágico.

Pânico (1996)

Outro filme de Wes Craven na nossa lista, mas aqui a culpa é do roteirista Kevin Williamson. Ele teve a ideia de um serial killer em uma escola ao ver na TV a história de Daniel Rolling, conhecido como O Estripador de Gainesville, que em 1990 promoveu por quatro dias uma onda de assassinatos de estudantes universitários na Flórida.

Os Estranhos (2008)

Os Estranhos, que ganhou um remake que estreou na semana passada nos cinemas, foi inspirado em uma história assustadora que aconteceu na infância do diretor Bryan Bertino. Uma noite ele e a irmã estavam sozinhos em casa quando ouviram pessoas batendo na porta, perguntando por alguém que não morava lá. Mais tarde, eles descobriram que esses estranhos estavam invadindo as casas vazias da vizinhança.





