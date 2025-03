Curtiu o plano-sequência de ‘Adolescência’? Veja 7 filmes que usam esse mesmo recurso Série sobre garoto acusado de matar colega está bombando no streaming Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 28/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 02h00 ) twitter

Um dos destaques de 'Adolescência' é que a série é feita em planos-sequência Divulgação

Adolescência está bombando no streaming. Além da história envolvente do menino de 13 anos acusado de matar uma coleguinha da escola, o que chama atenção na série é que cada um dos quatro episódios foi gravado em um plano-sequência de mais ou menos uma hora.

Plano-sequência é quando uma cena é gravada de forma contínua, sem cortes aparentes. É um recurso que dá mais veracidade para a cena, trazendo o espectador para mais perto da história.

E é muito difícil de fazer. Elenco, direção e equipe precisam estar muito bem ensaiados, já que qualquer errinho coloca a perder todo o trabalho, obrigando a cena a ser gravada de novo desde o princípio.

O recurso não é novidade na TV ou no cinema. E aqui estão 7 filmes que usam muito bem o plano-sequência.

Festim Diabólico (1948)

Festim Diabólico, de Alfred Hitchcock Divulgação

Obra-prima de Alfred Hitchcock, o filme conta a história de dois amigos que cometem um assassinato e escondem o corpo na sala enquanto recebem algumas pessoas para jantar. Como na época não existia tecnologia que permitisse filmar por mais de dez minutos, Hitchcock usa um truque para esconder os cortes, dando a impressão de que existe apenas uma única cena.

A Marca da Maldade (1958)

A cena de abertura de A Marca da Maldade é uma das primeiras, e mais famosas, a usar o plano-sequência. Com maestria, o diretor Orson Welles propõe um clima de tensão, já que o espectador sabe quem em algum momento uma bomba vai explodir.

Arca Russa (2002)

'Arca Russa', filme do diretor Aleksandr Sokurov Divulgação

O diretor Aleksandr Sokurov teve apenas um dia para o longa no museu Hermitage, em São Petersburgo. E ele conseguiu na quarta tentativa contar a história de um aristocrata que encontra figuras proeminentes dos últimos 200 anos da Rússia em uma visita ao museu.

Oldboy (2003)

Oldboy é uma das obras mais influentes do ano 2000. E a cena da briga no corredor é tão marcante que inspirou uma tomada bem parecida na série do Demolidor anos depois.

Gravidade (2013)

O diretor mexicano Alfonso Cuarón é um entusiasta do plano-sequência. Ele usou o recurso muito bem em Filhos da Esperança, mas chegou ao auge ao unir a técnica aos efeitos especiais em Gravidade. A sequência de abertura, que acompanha três astronautas no espaço, é de tirar o fôlego.

Longa Jornada Noite Adentro (2018)

'Longa Jornada Noite Adentro', uma pérola do cinema chinês Divulgação

O belíssimo filme chinês dirigido por Bi Gan mostra a busca de um homem pelo amor do passado ao voltar à sua cidade-natal. Uma sequência contínua de cerca de uma hora mergulha o espectador em uma experiência onírica única.

1917 (2019)

A ideia de 1917 é acompanhar a jornada de dois soldados em uma missão na Primeira Guerra Mundial. A belíssima fotografia, que rendeu o Oscar ao gênio Roger Deakins, esconde muito bem os cortes entre as cenas.

