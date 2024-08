Silvio Santos inventou final de série que foi fracasso nos EUA; conheça a história de ‘Reunião' Apresentador morreu neste sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 17/08/2024 - 12h21 (Atualizado em 17/08/2024 - 12h22 ) ‌



Silvio Santos e parte do elenco de 'Reunião'

Hoje o Cinema de Segunda vai dar um tempinho nas telonas para contar uma história de Silvio Santos. O maior nome da TV brasileira morreu nesta manhã, aos 93 anos, em São Paulo. Dono do SBT, Silvio fez a emissora inventar o final de uma série enlatada que a emissora exibiu nos anos 2000.

Criada pela Fox em 2005, Reunião contava a história de seis amigos que se reencontram após 20 anos, quando um deles é assassinado. A série, originalmente, deveria ter 13 episódios, mas devido ao péssimo desempenho de audiência foi cancelada após o nono episódio ir ao ar. O assassino e a motivação nunca foram revelados.

Silvio trouxe Reunião para o Brasil no ano seguinte, dizendo que era um grande sucesso internacional. Ele exibiu a série no SBT em 13 capítulos e criou um final para a história. Sem as imagens, desfecho foi feito com um narrador dizendo quem era o assassino e o motivo do crime.

