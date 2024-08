‘Sonic 3′, Shadow e a prova de que às vezes vale a pena ouvir o público Filme com o ouriço dos games estreia no dia 25 de dezembro Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 27/08/2024 - 14h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 14h08 ) ‌



Shadow vai ser o rival do Sonic no novo filme Divulgação

Saiu nesta terça-feira (27) o primeiro trailer de Sonic 3: O Filme. E os fãs estão surtando nas redes sociais, principalmente pela presença de Shadow, o antagonista da história. O hype de agora, entretanto, só é possível porque a Paramount, responsável por levar o ouriço dos games ao cinema, ouviu as críticas do público anos atrás.

Para quem não se lembra: o primeiro trailer do Sonic de 2020 foi um gigantesco fracasso. Os fãs detestaram o visual do personagem (que realmente estava bem esquisito). E o Sonic feio virou motivo de piada.

A Paramount, então, decidiu jogar tudo fora e recriar o personagem. Só para refazer o CGI o estúdio gastou cerca de US$ 35 milhões.

O investimento deu certo e o filme rendeu US$ 319 milhões no mundo todo. A sequência, de 2022, foi ainda melhor, com uma bilheteria de US$ 405 milhões. A expectativa agora é que a terceira parte também encha os bolsos do estúdio. A estreia nos cinemas está marcada para o dia 25 de dezembro.

Assista ao trailer

