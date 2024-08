Sanduíche de filé mignon com abacaxi: Um clássico do Restaurante Cervantes no Rio de Janeiro Ambiente é nostálgico, e possui diversos lanches icônicos e saborosos Entre Dois Pães|Renato CoimbraOpens in new window 02/08/2024 - 16h09 (Atualizado em 02/08/2024 - 16h09 ) ‌



Se você é um amante da gastronomia e está sempre em busca de novos sabores, precisa conhecer o Restaurante Cervantes, no Rio de Janeiro. Fundado em 1955, o Cervantes conquistou seu espaço na cena carioca com seus sanduíches icônicos. Apesar de ser um restaurante antigo e tradicional, nem todo mundo conhece os sanduíches que deixaram essa casa tão conhecida. Um dos mais pedidos é o de filé mignon com abacaxi, que é, sem dúvida, um sucesso.

O ambiente do Cervantes é acolhedor e nostálgico, remetendo aos tempos antigos com sua decoração clássica e atendimento caloroso. Com seu grande balcão em cima de uma belíssima vitrine de carnes, é possível ver o seu sanduíche ser preparado com esmero pela equipe comandada por Sergio, gerente da unidade localizada na Barra, que fez questão de compartilhar um pouco da história desse clássico:

“O sanduíche de filé mignon é o que mais sai, mas o mais tradicional e o primeiro sanduíche feito assim foi o de pernil. A ideia de misturar abacaxi com carne veio dos fundadores espanhóis. O sanduíche é feito com pão de leite leve e feito exclusivamente para o Cervantes.”

Pedi um de cada e não me arrependi! O pernil é extremamente temperado e suculento, trazendo aquele gostinho especial de Natal. Já o filé mignon, com sua carne levemente avermelhada, estava macio e no ponto perfeito. E o pão é tão leve que serve praticamente como um acessório para você não sujar as mãos enquanto come.

No cardápio da casa, você encontra mais de 30 opções de sanduíches. O de filé mignon com abacaxi e queijo custa R$ 56,00, enquanto a opção de pernil sai por R$ 39,00.

Durante a pandemia, a tradicional unidade de Copacabana fechou, deixando uma legião de clientes órfãos da maravilhosa obra de arte feita entre dois pães. Após quase dois anos fechada, esse patrimônio da boemia carioca reabriu, trazendo o saudoso e intacto balcão virado para a Barata Ribeiro e novas mesinhas na esquina da Prado Junior.

O menu passou por algumas mudanças, já que essa unidade ganhou nova administração. O sanduíche passou a ter menos recheio, o pão de leite deu espaço para um de fermentação natural e o jeito de assar o pernil também mudou.

Já a unidade da Barra da Tijuca continua mantendo a tradição e a qualidade que fizeram a fama do restaurante.

Além dos famosos sanduíches, o Cervantes também oferece uma seleção de pratos tradicionais e petiscos que valem a pena experimentar. Se você estiver no Rio de Janeiro, não perca a oportunidade de visitar o Cervantes e se deliciar com suas especialidades. Cada mordida é uma experiência única e inesquecível.

Até a próxima!

