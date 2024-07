‘Acerte ou Caia’: saiba quais são as celebridades que vão participar do programa Este colunista não brinca em serviço e traz alguns nomes exclusivos que vão estar no novo game show da RECORD.

Tom Cavalcante é o apresentador do 'Acerte ou Caia' Divulgação

Chegaram ao fim as gravações da primeira temporada de Acerte ou Caia, o novo programa de Tom Cavalcante, que vai ao ar pela RECORD. A estreia do programa será no dia 18 de agosto, às 14h, no domingo à tarde, e contará com um elenco de peso.

Mais de 160 pessoas estão participando dessa primeira temporada, entre elas artistas, influenciadores e personalidades da mídia. Quer saber alguns nomes?

Fiquei sabendo que no elenco estão Silvia Abravanel, Lore Improta, Thiago Servo, Thaynara OG, Jesus Luz, Deolane Bezerra, Bill Araújo, Mylla Christie, MC Gui, Karin Hills, Aline Campos, Nelson Freitas, Ceará, Pierre Bittencourt, Lipe Araújo, Fernanda Keulla, Fernandinho BBX, Flay, Ceará, Adasmastor Pitaco, Solange Gomes, Maíra Charken, Fábio Villaverde, Thaís Pacholek, Natália Valente, Yuri Meirelles, Roseane Pinheiro, Munhoz e Mariano, Jakelyne Oliveira, Lucas Viana, Nadine Gerloff, Fernanda Lacerda, Ana Paula Minerato, Matheus Carriere, Li Martins, Mônica Carvalho, Rafael Ilha, Maria Melilo, Christian Figueiredo, Rodrigo Mussi, MC Binn, Lumena Aleluia, Pétala Barreiros, Hariany Almeida e muitos outros nomes conhecidos.

Confirmei bastante, hein? Não foram nem um, nem dois, foram vários.

O jogo de perguntas e respostas vai envolver toda a família e é para todos os públicos. Bem legal, no estilo caça-palavras. Eu garanto que, além de aprender e jogar junto, quem estiver assistindo vai dar boas risadas!

Vale muito a pena não perder um programa.