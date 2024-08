Alex Gallete comemora indicação para prêmio iBest 2024 Ex-participante do reality ‘A Fazenda’ ficou entre os 20 melhores influenciadores do seu estado Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 01/08/2024 - 18h22 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h38 ) ‌



Alex Gallete ficou entre os 20 melhores Influenciadores do seu estado no Premio Ibest 2024 Reprodução/Divulgação

O ator e influenciador Alex Gallete diverte seus seguidores mostrando seu dia a dia 24 horas por dia nas redes sociais. Ele comemora por estar representando seu estado, Sergipe, no prêmio iBest 2024. A premiação é a maior do Brasil, com imenso reconhecimento e relevância em todas as áreas de atuação.

O ex-peão ficou entre os 20 melhores influenciadores de seu estado. Ele já realizou diversos trabalhos na TV e na publicidade, e ficou conhecido pelo grande público por participar do reality show “A Fazenda”.