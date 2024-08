Gabriel Sebastian comemora 5 Anos de carreira com o lançamento do clipe ‘Boy da Ilha’ Gravado no Maranhão, sua terra natal, o vídeo conta com participações de diversos artistas da periferia do norte e nordeste Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 02/08/2024 - 17h02 (Atualizado em 02/08/2024 - 17h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gabriel Sebastian comemora 5 Anos de carreira com o lançamento do clipe "Boy da Ilha" Reprodução/Divulgação

Em celebração aos cinco anos de sua carreira, Gabriel Sebastian lança o aguardado clipe “Boy da Ilha”, que estreia no YouTube no dia 31 de julho de 2024. O artista, que tem se destacado no cenário musical brasileiro, traz neste projeto uma celebração da cultura nordestina através do ritmo contagiante do brega funk. O vídeo foi gravado no Maranhão, estado natal de Gabriel, e conta com a participação vibrante de dançarinos, dançarinas e dançarines das regiões Norte e Nordeste do Brasil, evidenciando a rica diversidade cultural dessas áreas.

Dirigido pelo próprio Gabriel Sebastian, o clipe “Boy da Ilha” é uma obra que destaca a riqueza cultural do Nordeste, com uma estética que combina elementos tradicionais e contemporâneos. A coreografia foi criada por Ithallow Santos, que capturou a essência e a energia do brega funk, trazendo um movimento autêntico e expressivo para o vídeo. A produção musical ficou a cargo de DJ Chavoso e Markim, que colaboraram para criar uma trilha sonora envolvente que complementa perfeitamente as imagens.

Gabriel Sebastian também esteve à frente da direção de arte, imprimindo sua visão artística única ao projeto. A escolha do Maranhão como cenário não foi por acaso; o estado é berço de uma rica tradição cultural que o artista busca enaltecer em seu trabalho. O clipe foi concebido para ser uma homenagem não apenas à sua trajetória, mas também às suas raízes e à comunidade que o inspirou.

Além da direção, edição e câmera sob a responsabilidade de Sunday James, o projeto contou com a colaboração de Jessyca Karinn como stylist, que trouxe um estilo visual marcante e coeso para os participantes do clipe. Os óculos, fornecidos pela MedusaBR, complementam o visual moderno e ousado da produção. O Ateliê Pimentinha também apoiou o projeto, contribuindo para a realização desse clipe, que é uma verdadeira festa cultural.

Publicidade

Gabriel Sebastian é um artista multifacetado, conhecido por sua capacidade de integrar diferentes estilos musicais e influências culturais em seu trabalho. Natural do Maranhão, ele incorpora em suas músicas elementos do brega funk, combinando-os com sonoridades contemporâneas para criar uma mistura única e cativante. Mais do que um músico, Gabriel é também um talentoso diretor e produtor de videoclipes, sempre trazendo uma visão pessoal e inovadora para cada projeto.

Sua carreira, marcada por inovação e autenticidade, reflete um compromisso profundo com a arte e com a cultura nordestina. Gabriel usa sua plataforma para destacar a riqueza das tradições de sua região, ao mesmo tempo, em que experimenta novos sons e estilos. Seu trabalho é uma ponte entre o tradicional e o moderno, proporcionando uma experiência musical e visual única para o público.

Com “Boy da Ilha”, Gabriel Sebastian não só comemora uma importante marca em sua carreira, mas também reafirma seu compromisso com a valorização e divulgação das culturas do Norte e Nordeste do Brasil. Este lançamento promete ser um marco na trajetória do artista, oferecendo ao público uma experiência rica em diversidade e autenticidade cultural.