Humorista e influenciador Arthur Souza entrega tudo e mais um pouco

Arthur Sousa no Festival de Parintins Reprodução/Instagram/@arthursousaof

O humorista e influenciador Arthur Souza arranca sorrisos na internet com seus vídeos engraçados. Caricato, divertido e alegre, ele tem conquistado um público que sempre está ali para conferir o seu conteúdo.

No último fim de semana ele esteve em Parintins, no festival que tomou conta da internet. É óbvio que registrou os momentos para suas redes.

Athur foi convidado da cunhã poranga Isabelle Nogueira, musa do Boi Garantido, e estava muito feliz com a receptividade do povo amazonense. Ele esteve ao lado de vários ex-realities, entre eles a campeã de A Fazenda 15, Jaqueline Grohalski, e o campeão do BBB 24, Davi Britto. Em um lounge para poucos e bons!

O influenciador comenta viários momentos de famosos. Recentemente, quem foi alvo do seu humor foi o casal César Black e Kally Fonseca. Ele realmente arranca boas risadas.

Ele entregaaaa! Sou seguidor e acho suas brincadeiras icônicas.