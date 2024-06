Jordana Guimarães abre o jogo sobre a separação de Fábio Gontijo: ‘Virou caso de polícia’

Alto contraste

Jordana Guimarães

Ontem, ao sair, a nota do término do relacionamento do médico Fábio Gontijo com a atriz e modelo Jordana Guimarães* causou um zunzunzum. Procurei a Jordana para me contar sua versão dos fatos e ela prontamente me atendeu com atenção.

Foram vários minutos de esclarecimentos. Aí resolvi bater um papo com a ex A Grande Conquista 2 para não ficar dúvidas para nossos leitores. Confiram entrevista inédita.

Erick Ricarte: Você imaginaria passar hoje o Dia dos Mamorados solteira?

Jordana Guimarães: Nunca dependi de homem para nada em minha vida, sempre fui uma mulher independente e dona de mim. Logo, o Dia dos Namorados é um dia comum. Estou feliz demais!

ER: O término com Fábio Gontijo foi tranquilo ou realmente rolou confusão?

JG: Sobre o ser, declaro em primeira mão que a situação está nas mãos da Justiça e medidas cabíveis já foram tomadas. Estou sendo respaldada de perto pela Delegacia da Mulher (DEAM) e o mesmo não pode se aproximar de mim. Assim como não pode citar meu nome nas redes sociais e/ou imprensa.

A questão do término esclareci na íntegra em minha participação no Link Podcast, onde revelo que, diferentemente do noticiado, fui expulsa da casa do mesmo aos gritos e passei por constrangimento.

Nunca gostei deste tipo de mídia e nem preciso, porém as coisas já estão sendo resolvidas. Agradeço aos amigos, familiares e admiradores pela preocupação.

ER: Como foi a vivência com 100 pessoas em A Grande Conquista 2?

JG: Conviver em A Grande Conquista com aquela quantidade de participantes foi um turbilhão de emoções. Valeu demais a experiência! Sou grata à RECORD pela oportunidade. Lembrando que participei do reality de sobrevivência “Se Sobreviver Case 3″. Só falta mais um reality para pedir música, né?

ER: Tem alguém lá de dentro que você segue com amizade aqui fora?

JG: Sobre as amizades, não quero ser injusta. Fiz, sim, amigos e colegas. É até complicado citar nomes para não deixar alguém de fora. Mas tenho muito carinho pela Graci, Nathana, Dani Bavoso, Mc Jey Jey, Vivi Fernandes, Clevinho e Fabrício.

Estamos sempre em contato, e nos encontramos sempre que vou para São Paulo.

ER: Entraria para um novo reality?

JG: Com certeza entraria em um novo confinamento. Sou muito fã de realities, assim como meus amigos e familiares. O legal de uma próxima atração com menos competidores seria maior tempo de câmera e o público me conhecer melhor. Quando o assunto é entretenimento, isso eu entrego.

ER: Se, por acaso, te chamasse para A Fazenda 16, você aceitaria o convite?

JG: Não pensaria duas vezes! Admiro demais o formato e sempre fui fã de A Fazenda. Adriane Galisteu no comando também e incrível. Não estou desesperada para ser convidada, como noto com outras personalidades. As pessoas inventam mentiras e criam situações só para chamar atenção da direção. Isso é péssimo!

ER: O que anda fazendo após o reality A Grande Conquista 2 abriram novas portas?

JG: Graças a Deus continuo na ativa. Participei recentemente do Minas Fashion Week e o desfile foi um sucesso. Além de fazer presenças em eventos e conceder entrevistas. Ganhei também seguidores, fãs e isso muito me alegra.

* Após exposição da matéria exclusiva de ontem, os dois foram procurados. O Dr Fábio Gontijo não nos respondeu até o momento.