Lincoln Lança "Delicinha" com MC Mari e Rafinha RSQ

Depois de passar uma temporada em São Paulo produzindo novidades, Lincoln lança o primeiro single da turnê Intensidade, intitulado “Delicinha”. A faixa conta com as participações de MC Mari e Rafinha RSQ, que também assina a produção musical, ao lado de Matheus Félix e Léo Souza.

A música mistura elementos de funk, piseiro e pagode baiano, trazendo uma roupagem pop que se conecta com o público jovem. Com uma energia dinâmica e dançante, “Delicinha” promete marcar presença nas melhores playlists do momento.

MC Mari conquistou o Brasil com hits de funk e brega funk, acumulando 1,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Sucessos como “Senta Concentrada”, “Bandido” (colaboração com Zé Felipe) e “Sentada Desapegada” (dividido com Nattan e Felipe Amorim) têm se destacado nas plataformas e alcançado milhões de visualizações no YouTube.

“Mari é uma amiga muito querida, uma artista cheia de atitude e talento. Nos conhecemos há tempos, e agora tivemos a oportunidade de gravar um trabalho juntos”, afirmou Lincoln.

MC Mari expressou sua alegria com o convite: “Gravar com Lincoln foi uma satisfação enorme, ele é meu amigo de longas datas e acompanhou o meu início até hoje. Já tem tempo que planejamos gravar juntos, e agora deu certo. Veio logo um hit junto com Rafinha e Sucre. Vai ser um sucesso e estou aqui pra somar.”

Rafinha RSQ é um dos produtores musicais mais renomados da atualidade, trabalhando com artistas como Anitta, Ivete Sangalo, Léo Santana, Luísa Sonza e Xand Avião, entre outros. O músico reúne 1,3 milhões de ouvintes em seu perfil do Spotify.

“É uma honra poder compartilhar um trabalho com Rafinha, um cara inteligentíssimo e talentoso que vem ganhando o Brasil e o mundo”, declarou Lincoln.

O projeto foi gravado no Sucre Estúdios, em São Paulo, com direção de Sucre. A produção de moda para o visualizer foi assinada pela stylist Jéssica Arnhold.