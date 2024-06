Nahim jantou com a ex-mulher horas antes de morrer; velório será na Assembleia Legislativa Estamos aqui de passagem e temos hora para chegar e partir, assim penso eu. Hoje fomos surpreendidos com o falecimento de um ícone da música que marcou gerações. Impossível não se entristecer

Nahim e Andreia Andrade ficaram casados por 13 anos (Divulgação)

É com muita tristeza que o Brasil recebeu hoje a notícia nessa manhã da morte do cantor Nahim. Ele que foi fenômeno na década de oitenta com músicas Da Coração e Coração de Melão. Nos últimos anos participou dos realities A Fazenda e Power Couple, além de sempre marcar presença nos programas da RECORD. Meus sentimentos para família.

O corpo do cantor Nahim será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo e será enterrado em sua cidade natal, Miguelópolis, no interior de São Paulo.

Ex-A Grande Conquista 2

Nahim jantou ontem à noite com a ex-esposa, a ex-vileira e empresária Andreia Andrade. Em comemoração ao Dia dos Namorados, eles tentavam uma reconciliação. Os dois tinham uma relação de amizade e pensavam em uma possibilidade de voltar o relacionamento.

Em breve

Acerte ou Caia é o nome do game show do Tom Cavalcante que vai estrear em agosto 18 de agosto às 14h na RECORD. Sei alguns nomes de alguns participantes que já gravaram e faturaram uma boa grana. Afinal, o campeão do jogo leva até R$ 300 mil. Será que posso já soltar um spoiler de alguns participantes?

Vamos Ao Teatro

Reynaldo Gianecchini (Reprodução/Instagram/@reynaldogianecchini)

Em cartaz em Priscilla Rainha do Deserto, de quinta a domingo, o ator Reynaldo Gianecchini e grande elenco prometem arrancar boas gargalhas do público. Inclusive o ator precisou de aulas para poder andar de salto alto. Afinal, além das cenas de interpretação, o espetáculo conta com muitas cenas de danças coreografadas.

Parando Tudo

Turbinada, Janielly Nogueira, ex-A Grande Conquista e irmã do Gil do Vigor, esteve recentemente em São Paulo para realizar um procedimento de cirurgia plástica e colocou silicone nos seios. Um desejo antigo da musa!

Zona De Risco Formada

E agora quem sai hoje a noite de A Grande Conquista 2: Cátia Paganote, Fernando Sampaio ou João Hadad? As torcidas estão agitadas votando sem parar! Os mutirões na internet não param. Afinal, os três têm torcida bem forte. E tá tudo bem acirrado segundo as pesquisas.

Risos

A advogada Dayanne Bezerra desabafou nas redes sociais que estava vendo muita gente ganhando carrão no Dia dos Namorados. Segundo ela, o que ela mais ganhou foi um par de chifres. Ri alto!

Falta Rock

O cantor Oruam é uma das atrações do Rock In Rio. Só que muita gente não aceitou a escolha do seu nome. E muitos já reclamaram nas redes. Inclusive, o evento musical tem mais outros ritmos até mesmo do que rock. Bem que poderiam mudar o nome do evento não acha?

No Pagode

Em novo projeto, a cantora Glória Groove já tinha o sonho de cantar pagode e música românticas. E ela lançou Serenata da GG com músicas para tocar os corações dos apaixonados e também solteiros de plantão.

Pura Arte

Com uma exposição artística, o estilista Walério Araújo em parceria com Panmela Castro, está com looks estilosos e contemporâneos no Masp, em São Paulo. Vale muita a pena fazer uma visita e se encantar com belíssimo trabalho da dupla.

Até já… A qualquer momento estou de volta.