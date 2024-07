Sarah Beatriz grava versão de hit internacional ‘Deus Na Minha História’ Faixa chega nas plataformas digitais nesta quinta-feira (25) Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 25/07/2024 - 14h11 (Atualizado em 25/07/2024 - 14h11 ) ‌



Sarah Beatriz grava versão de hit internacional Reprodução/D

Sarah Beatriz, um dos maiores fenômenos da música gospel, lança nesta quinta-feira (25), às 10h, “Deus Na Minha História” – versão em português do hit “God Is In This Story”, da norte-americana Katy Nichole. A faixa faz parte do seu novo projeto com assinatura da Musile Records e tem tudo para ser mais um sucesso na carreira da artista.

Não é de hoje que cantores, principalmente no segmento cristão, costumam trazer para nosso idioma canções já validadas no exterior e que têm repercussão estratosférica nacionalmente. Prova disso é o hit “Promessas”, versão de “Promises”, do grupo Maverick City que, vozes de Sarah Beatriz e Samuel Messias, tem mais de 100 milhões de streams.

Em sua versão em inglês, na voz de Katy, “Deus Na Minha História” ocupou o primeiro lugar na parada Hot Christian Songs da Billboard e já soma cerca de 35 milhões de plays. A canção é uma das mais aguardadas por quem esteve presente na gravação do projeto de Sarah e, claro, também pela própria artista: “Essa é uma das minhas músicas favoritas do DVD, ela fala muito ao meu coração desde a primeira vez que ouvi, por isso fiz questão de incluir no repertório. Espero que ela possa lembrar a cada um sobre o cuidado de Deus nos mínimos detalhes”, afirma a jovem de 26 anos.

Além de “Deus Na Minha História”, o projeto, gravado ao vivo com plateia de quatro mil pessoas, conta ainda com “Pentecostes”, que já ultrapassa um milhão de visualizações no YouTube. Em tempo: outras sete faixas serão divulgadas em breve.

A performance de Sarah e o coral de vozes que a acompanham tornaram este momento um dos mais emocionantes de sua trajetória. Vale mencionar também que o DVD teve a participação de outros grandes do gospel: Bruna Karla, Eli Soares e Mauro Henrique.

Atualmente, a intérprete de “O Maior Vilão Sou Eu” possui cerca de dois milhões de inscritos no YouTube, oito milhões de seguidores nas redes sociais e seu repertório ultrapassa a marca de 900 milhões de plays nos aplicativos de música.

Assista: