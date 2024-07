Treyce explode o trio ao som de ‘Lovezinho’, para mais de 70 mil pessoas em Genebra Evento de funk consagrado na Europa traz a brasilidade envolvente para nativos da região Erick Ricarte|Erick RicarteOpens in new window 23/07/2024 - 11h35 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h35 ) ‌



Treyce explode o trio para mais de 70 mil pessoas em Genebra

No último fim de semana, a cantora Treyce levou sua energia contagiante para a Suíça, participando de três eventos distintos em menos de 24 horas. Em especial, destacou-se o show de funk consolidado em Genebra, que mistura a cultura brasileira com o fervor local. A performance foi um verdadeiro aquecimento para o renomado festival Lake Parade, que é celebrado às margens do Lago de Genebra.

O evento atraiu uma mistura eclética de públicos, incluindo membros da comunidade LGBTQIAPN+, todos unidos pela música contagiante de Treyce. A artista, que está em sua turnê, nomeada “Lovezinho”, pelo continente europeu há mais de 30 dias, continua encantando por onde passa junto com sua equipe, percorrendo países e cidades onde suas músicas têm conquistado corações.

“Foi incrível me apresentar nesse evento, senti uma energia sensacional com todo mundo cantando minha música, ainda mais aqui fora. É simplesmente incrível e único!”, disse Treyce, emocionada com a recepção calorosa do público europeu.

Treyce também compartilhou suas impressões sobre a diferença entre se apresentar no Brasil e no exterior: “Eu gosto muito de fazer shows aqui fora, as pessoas são bem animadas e receptivas! No Brasil é sempre muito bom também, mas o fato de estar em outro idioma e ver as pessoas cantando comigo é surreal. Amo os dois de qualquer forma. Acho que “Lovezinho” e “Me Chama de Amor” são músicas que as pessoas conhecem muito bem por aqui.”

Sobre a experiência de se apresentar na Europa, Treyce expressou seu entusiasmo: “Com certeza esses shows foram especiais. Ver tantas pessoas conhecendo minha voz e cantando “Lovezinho” foi muito bom! Estar aqui há um mês tem sido uma experiência incrível, e tenho certeza de que me trará coisas muito boas.”

Treyce continua sua turnê pela Europa, levando sua música contagiante a novos públicos e fortalecendo sua presença internacional como uma das vozes mais promissoras da música brasileira contemporânea.