Vina Calmon arrasta multidão em sua estreia solo Artista se apresentou no Fortal, na última sexta-feira (19) 22/07/2024 - 13h56



Vina Calmon arrasta multidão em sua estreia solo Foto/Divulgação

Na última sexta-feira (19), Vina Calmon fez sua tão aguardada estreia solo no Fortal, uma das maiores micaretas do Brasil. A artista subiu no trio independente como atração oficial e atraiu uma multidão de foliões que puderam apreciar a voz, presença de palco e talento que fazem parte da identidade artística de Vina.

“Foi uma noite mágica. Estar no Fortal, que tem um lugar especial na minha trajetória, e ver tanta gente cantando e dançando junto comigo foi emocionante demais. Estou muito feliz e grata por todo o carinho que recebi. Esse é só o começo de uma nova jornada,” contou ela, empolgada.

O show contou com um repertório diversificado, mesclando vários ritmos musicais, e a produção foi cuidadosamente planejada para garantir uma experiência inesquecível para os foliões. Na ocasião, a artista também apresentou “Beija Eu”, seu primeiro single solo.

Vina é o tipo de pessoa que promete, com seu carisma e voz marcante, conquistar ainda mais espaço no mundo musical. Talento não lhe falta.