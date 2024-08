Show gratuito com mais de 400 bateristas acontece neste final de semana em Florianópolis Evento faz parte da apresentação da Orquestra de Baterias de Florianópolis, que chega a 11ª edição neste sábado (03) Essa eh do Rock|Antonio De PauloOpens in new window 03/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Orquestra de Bateristas de Florianópolis Divulgação/Orquestra de Bateristas de Florianópolis

Mais de 400 músicos são esperados na apresentação da Orquestra de Baterias de Florianópolis que acontece neste sábado (03) no estacionamento da Arena Floripa, na capital catarinense. O evento é gratuito.

Esta será a 11ª apresentação da Orquestra, composta por centenas de bateristas e um coral com mais de 50 cantores. No repertório, clássicos do rock nacional e internacional como Ozzy Osbourne, Ramones, Iron Maiden, Charlie Brown Jr e Pitty.

Uma banda, composta por músicos locais, segue como base para os mais de 430 bateristas inscritos para apresentação. Serão mais de 400 percussionistas, músicos de 55 cidades do Brasil, de seis Estados, mais o Distrito Federal. Entre os inscritos, o mais novo é uma criança de quatro anos e o mais velho, um idoso de 77.

Como a orquestra é composta por músicos de diferentes localidades, os ensaios com cada um são feitos por vídeo-aulas. No cronograma das apresentações, há um último ensaio presencial com o aquecimento dos bateristas.

Publicidade

“A Orquestra de Bateristas de Florianópolis se inspirou em evento organizado pelo baterista da banda Golden Earring, na Holanda, onde se reunia diversos bateristas para tocarem juntos. Vi essa apresentação em uma fita VHS no início dos anos 2000, desta gravação dos anos 90. Começamos a orquestra em 2013 e, desde lá, vamos crescendo ao longo destas 11 edições anuais e consecutivas. Começamos com 37 bateristas e já chegamos a nos apresentar com 590. Somos o recorde continental, em todas as Américas. Mas, desde sempre, preservando nossa ideia inicial, de levar música e cultura para as pessoas em evento público, de graça”, disse o organizador e regente da orquestra, Alexei Leão.

De acordo com o site do Guinness, o maior recorde de bateristas tocando juntos no mundo aconteceu em 2007 em Hong Kong, com 10.045 músicos.

Publicidade

CRONOGRAMA PREVISTO DA ORQUESTRA DE BATERIAS

12h – ABERTURA DA ARENA

Publicidade

14h – DIRTY GRILLS

15h – OUTROS BÁRBAROS

16h – WARM UP (AQUECIMENTO DOS BATERISTAS)

17h – INÍCIO DA ORQUESTRA DE BATERIAS

Serviço

O quê: 11ª Orquestra de Baterias de Florianópolis

Quando: 03 de agosto de 2024

Horário: a partir das 12h (Abertura da Arena)

Onde: Arena Floripa - Parque Metropolitano Francisco Dias Velho (Próximo terminal antigo), Centro - Florianópolis

Entrada gratuita