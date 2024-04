Slipknot oficializa o brasileiro Eloy Casagrande como novo baterista da banda

Alto contraste

SlipkNot Eloy Casagrande (Divulgação/Instagram/@SlipkNot)

A banda norte-americana Slipknot confirmou nesta segunda-feira (29) o baterista brasileiro Eloy Casagrande como o novo integrante. A oficialização, tímida, foi feita nas redes sociais.

O percussionista brasileiro, de 33 anos, foi marcado em uma publicação na página oficial do Slipknot no Instagram junto com o líder e vocalista Corey Taylor, e os demais integrantes. Na postagem há inúmeras mensagens de brasileiros comentando a “oficialização”.

Já era especulado que Eloy Casagrande tinha entrado na banda de nu metal, tanto pela foto de uma baqueta quebrada durante um ensaio , postada nas redes sociais da banda em março, como pela tatuagem no braço do baterista durante apresentação do Slipknot em um festival na Califórnia, nos Estados Unidos, na quarta-feira passada (25), a primeira apresentação da banda no ano.

Eloy entra no lugar do americano Jay Weinberg, demitido no final do ano passado.

ACONTECEU, ACONTECEU MESMO PUTA MERDA!!!



SLIPKNOT de volta às origens nos palcos, com as máscaras originais, com os macacões, e com ELOY CASAGRANDE NA BATERIA PQP!!! pic.twitter.com/dirWQTCuXV — 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 (@jao_Arthuur) April 26, 2024

O baterista brasileiro ganhou destaque nos noticiários quando anunciou sua saída do Sepultura em fevereiro deste ano, nas vésperas da turnê de despedida da banda mineira. A saída repentina desagradou o Sepultura se manifestou.

“Depois de 2 anos de concepção e muito trabalho (...), de firmar um acordo de divulgação (...) e abrir as vendas dos ingressos (...), o baterista Eloy Casagrande comunicou que está se desligando do Sepultura pra seguir carreira em outro projeto. Fomos pegos de surpresa, sem aviso prévio ou qualquer tipo de debate sobre como fazer a transição. A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”. (Divulgação/Instagram/@Sepultura)

O percussionista americano Grayson Nekrutman, ex-Suicidal Tendencies, foi anunciado como o substituto de Eloy. O que fez virar uma dança de cadeiras na bateria entre o Sepultura, o Slipknot e o Suicidal Tendencies, já que Jay Weinberg, demitido do Slipknot no final do ano passado, é quem irá substituir Nekrutman no Suicidal Tendencies.

Eloy Casagrande tocou no Sepultura por 13 anos, ingressando na banda em 2011. Foi a performance no Rock In Rio naquele ano, na época com a banda Glória, que chamou da lendária banda mineira, conforme relato do próprio baterista em vídeo no canal dele no YouTube.

Com o Sepultura, Eloy ganhou projeção internacional. Ele foi eleito pela revista Modern Drummer como o melhor baterista de metal de 2021, e pelo site Drumeo como o melhor baterista de metal de 2022.

A estreia de Eloy Casagrande, tocando pelo Slipknot no Brasil, está confirmada para outubro, no dia 19 e 20, no KnotFest Brasil (festival de música itinerante criado pelo próprio Slipknot), em São Paulo.