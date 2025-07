Saiba com que livro o ministro Alexandre de Moraes é finalista do Prêmio Jabuti Obra sobre as redes sociais e as ‘milícias digitais’ tem 352 páginas e é vendida pela bagatela de R$ 199 Estante da Vivi|Vivian MasuttiOpens in new window 22/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 22/07/2025 - 17h08 ) twitter

O ministro Alexandre de Moraes é doutor em direito pela Universidade de São Paulo Marcelo Camargo/Agência Brasil - 8.1.2025

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes é finalista do Jabuti Acadêmico, prêmio da Câmara Brasileira do Livro (CBL) que congratula títulos científicos de 25 categorias como artes, economia, direito e filosofia.

Professor titular de direito eleitoral da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde se graduou em 1990 e se tornou doutor em direito de Estado em 2000, Moraes concorre com o livro Democracia e Redes Sociais: o Desafio de Combater o Populismo Digital, da editora Atlas.

Capa do livro 'Democracia e Redes Sociais', da editora Atlas Divulgação

A obra tem 352 páginas e é vendida pela bagatela de R$ 199 — em promoção online, sai por R$ 167,16.

Nela, Moraes fala da instrumentalização das redes sociais e da atuação das “milícias digitais” — tratadas como instrumento de “corrosão da democracia” no contexto da comunicação entre os eleitores e seus representantes.

‌



Na análise, o ministro detalha como o que chama de “populismo digital extremista” tem se aproveitado das redes sociais e dos serviços de mensagens privadas para corroer os pilares da democracia.

Moraes cita ainda a necessidade de uma reflexão sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais, especialmente nos períodos eleitorais.

‌



Por fim, o ministro dá ênfase à atuação da Justiça Eleitoral no combate à desinformação e aos discursos de ódio e antidemocráticos — o que ganha relevância ainda maior às vésperas das eleições presidenciais de 2026.

Democracia e Redes Sociais tem apresentação do ex-presidente Michel Temer e prefácio de Celso de Mello, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal.

‌



Moraes tem longa carreira acadêmica

Nascido em São Paulo, em 1968, Alexandre de Moraes obteve livre-docência em 2001 com um tese sobre o direito constitucional administrativo.

Em 2002, ingressou no corpo docente da USP como professor associado do Departamento de Direito do Estado. Também é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Sua tese de doutorado, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais: Garantia Suprema da Constituição, teve orientação do professor Dalmo Dallari, então titular de Teoria Geral do Estado.

Em 2024, foi aprovado no concurso para professor titular de direito eleitoral da USP em banca composta por, entre outros, Celso Lafer e Flavio Yarshell.

Premiação do Jabuti será em agosto

Também concorrem ao Jabuti o ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira (na categoria economia), a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz (história e arqueologia), a crítica literária Eurídice Figueiredo (letras, linguística e estudos literários) e o físico Marcelo Gleiser (divulgação científica).

Os vencedores do 2º Prêmio Jabuti Acadêmico serão anunciados no dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube.

