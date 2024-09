‘Todo livro tem leitores, é só preciso achar os certos para cada um’, diz fenômeno no TikTok Hannah Nicole Maehrer, do best-seller ‘Assistente do Vilão’, foi uma das estrelas do primeiro final de semana da Bienal de São Paulo Estante da Vivi|Carol Malheiro* 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



A escritora Hannah Nicole Maehrer Reprodução/@hannahnicolemae no Instagram

A americana Hannah Nicole Maehrer, 27 anos, viu seu primeiro livro, Assistente do Vilão (R$ 54,90, 512 págs., Alt), entrar para a lista de best-sellers do jornal The New York Times logo que ele foi lançado, em 2023. A obra logo ganhou o selo de “sucesso do TikTok” e, em poucos meses, foi alçada à lista de mais vendidas de 2024 no país.

A autora esteve no primeiro final de semana da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo e conversou com o R7 sobre suas impressões do público brasileiro, o lançamento de Aprendiz do Vilão (R$ 59,90, 512 págs., Alt) e os próximos projetos.

“Para ser honesta, eu já estaria surpresa se a minha família lesse esse livro. Então, sinto-me honrada e surpresa de saber que tantas pessoas no Brasil e no mundo gostaram dessa história. Tenho uma boa imaginação, mas não tão boa a ponto de imaginar esse sucesso”, disse Hannah, logo de início.

Com mais de 312 mil seguidores na rede de vídeos, ela detalhou a importância de seus perfis para a divulgação de suas obras. É no TikTok, por exemplo, que publica trechos inéditos de seus livros, compartilha ideias, recomenda outros títulos e conversa com fãs de todos os lugares do mundo.

‌



“Todo livro tem leitores, ele só precisa achar os leitores certos. E as redes sociais tornam todo esse processo mais acessível para todo mundo”, fala a autora.

Capa do livro 'Aprendiz do Vilão' Divulgação

Foi por no mundo virtual que Hannah teve o primeiro contato com o público brasileiro: “Recebo mensagens tão carinhosas dos brasileiros. Estava muito ansiosa para vir para cá, porque sinto que vocês representam uma energia maravilhosa e incrível”.

‌



Na Bienal, ela divulgou seu novo livro, Aprendiz do Vilão, sequência de Assistente do Vilão inspirada em clássicos da Disney — e na história de amor que seus pais compartilham há mais de 20 anos.

“Tenho pensado nessa sequência há muito tempo. Estou tentando colocar as ideias no papel aos poucos, pois planejo escrever uma trilogia. Aconteça o que acontecer, o universo de Assistente do Vilão sempre a será minha zona de conforto. Essa história está o tempo todo na minha cabeça”, conta.

‌



Além de Hannah Maehrer, autores nacionais como Raphael Montes, Pedro Bandeira e Thalita Rebouças marcaram presença no primeiro final de semana da Bienal do Livro. O evento vai até o dia 15 de setembro e promete reunir mais de 660 mil leitores no Complexo do Anhembi, em São Paulo.

Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Dias: até 15 de setembro

Horários: de seg. a sex., das 9h às 22h; sáb. e dom., das 10h às 22h; e no dia 15, excepcionalmente, das 10h às 21h

Local: Pavilhão de exposições do Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209)

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia). No site oficial https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/ingressos.html ou nas bilheterias do Anhembi

*Sob supervisão de Vivian Masutti