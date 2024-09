Bienal de SP bate recordes no 1º fim de semana e próximo sábado já tem ingressos esgotados Editoras relatam mínimo de 50% a mais de vendas em comparação à edição de 2022 Estante da Vivi|João Acrísio* 09/09/2024 - 13h34 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Público no Anhembi no 1º fim de semana de Bienal Divulgação

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começou, na última sexta-feira (6), mostrando a que veio: com ingressos esgotados no sábado (7), no domingo (8) e no próximo sábado (14). A expectativa é que pelo menos 660 mil pessoas compareçam à feira, que vai até domingo (15), no Distrito Anhembi, em Santana.

Com as filas enormes tanto para entrar nos estandes quanto para pagar, as editoras já bateram alguns recordes. A Rocco, que teve seu espaço lotado até as 21h no final de semana, registrou aumento de mais de 50% nas vendas em comparação aos primeiros dias de 2022 — assim como Companhia das Letras, Intrínseca, Harper Collins e Planeta.

“Tínhamos um certo receio de que parte do sucesso da Bienal passada tivesse vindo da demanda reprimida da pandemia. Mas as vendas deste final de semana comprovam que a Bienal de São Paulo mudou de patamar, chegando muito próximo dos números do Rio”, diz o diretor comercial e de marketing da Rocco, Bruno Zolotar.Com o tema de “Quem lê faz grandes amigos”, a organização da feira, a cargo da Câmara Brasileira do Livro, conta com 221 expositores, 96 editoras e 700 autores, 95% deles brasileiros.

Capa do livro 'Entre Cobras e Lagartos', da Reco-Reco Divulgação

O evento deste ano homenageia o legado de Ziraldo, jornalista, quadrinista e criador do Menino Maluquinho, que morreu em 6 de abril deste ano. Serão uma série de palestras, além do lançamento Entre Cobras e Lagartos (R$ 59,90; 48 págs; editora Reco-Reco), um compilado de imagens deixadas pelo artista, com texto do autor infantojuvenil Guto Lins.

‌



Outro tributo é a “Ocupação Machado de Assis”, com curadoria do Itaú Cultural, que conta com 120 metros quadrados e narra a trajetória do fundador da literatura nacional a partir de pequenos trechos de sua bibliografia.

Entre os convidados internacionais, estão Hannah Nicole Maehrer, de Assistente de Vilão; Jeff Kinney criador da série de livros infantojuvenil Diário de um Banana; e Hwang Bo-Reum, autora de Bem-vindos à Livraria Hyunam-dong, um dos principais títulos do gênero healing fiction — literatura de cura, em português —, tendência que aposta em histórias leves e personagens simples.

‌



Serviço

27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Dias: de 6 a 15 de setembro

‌



Horários: de seg. a sex., das 9h às 22h; sáb. e dom., das 10h às 22h; e no dia 15, excepcionalmente, das 10h às 21h

Local: Pavilhão de exposições do Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209)

Ingressos: R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia). No site oficial https://www.bienaldolivrosp.com.br/pt-br/ingressos.html ou nas bilheterias do Anhembi