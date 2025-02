Bruna Biancardi revela plásticas que já fez e detona seguidora: “Precisa de umas cinco” Influenciadora mostrou foto antiga para comprovar que não realizou muitos procedimentos e rebateu crítica nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/01/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 12h00 ) twitter

Bruna Biancardi rebateu críticas nas redes sociais Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

A influenciadora Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha com o jogador Neymar, perdeu a paciência com uma seguidora e contou a quantidade de cirurgias plásticas que já fez.

Tudo começou quando Bruna resolveu abrir uma caixinha de perguntas no Instagram para conversar com os fãs. Uma acusação em meio às interações, no entanto, irritou a mãe de Mavie, que não ficou calada.

“Você deve fazer muita plástica para ficar bonita”, disparou uma seguidora sobre a quantidade de procedimentos estéticos que a influenciadora teria supostamente feito.

Bruna, então, compartilhou um registro do passado para mostrar que a sua beleza é natural. “Não tenho fotos muito antigas nesse celular, mas achei essa de antes da rinoplastia. Só fiz nariz e coloquei silicone”, afirmou.

Além disso, a influenciadora disparou uma crítica à seguidora e debochou: “A senhorita precisa de umas cinco [plásticas] para começar a ficar apresentável. Quem sabe, se começar a ocupar seu tempo vivendo a sua vida, você consegue fazer. Vou torcer por você”.

Comparada com Bruna Marquezine em razão da semelhança entre as duas, Bruna Biancardi costuma ser alvo de comentários maldosos nas redes sociais. Entre os críticos, há quem diga que ela fez rinoplastia apenas para se parecer com a ex-namorada de Neymar.

Mas que implicância com a menina! Se ela quer ou não fazer plástica, deixa ela… O importante é ser feliz!

