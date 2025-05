Bruna Biancardi revela que era vigiada pelo dono da casa que alugou e entra na Justiça Influenciadora diz ter sido alvo de abordagens invasivas e pede a rescisão do contrato de locação, além de uma indenização por danos morais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 21/05/2025 - 14h29 ) twitter

Bruna Biancardi afirmou que era vigiada por dono de imóvel que alugou Reprodução/Instagram

A influenciadora Bruna Biancardi alugou uma mansão em um condomínio de luxo em Cotia, na Grande São Paulo, e agora está processando o proprietário do imóvel por perturbação do sossego e invasão de privacidade.

Ela afirma ter sido alvo de abordagens invasivas por parte do dono da casa e da esposa dele. O casal teria insistido em tirar fotos com Neymar, tentando forçar uma aproximação com o jogador.

Diante da recusa, eles teriam declarado que estavam monitorando os passos de Bruna por meio de câmeras de vigilância espalhadas pela casa. Vigiavam ela.

Na Justiça, Bruna pede a rescisão do contrato de locação, a devolução integral da caução, no valor de R$ 123 mil, e ainda uma indenização por danos morais. Ela já deixou o imóvel.

‌



Segundo a coluna de Ancelmo Gois, o dono da casa está preso por ameaçar de morte e agredir uma testemunha em outro processo.

