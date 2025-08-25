Bruna Biancardi se declara para filho de Neymar em aniversário: ‘Obrigada por ter me acolhido’ Influenciadora compartilhou momentos fofos com Davi Lucca no último domingo (24) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/08/2025 - 12h15 (Atualizado em 25/08/2025 - 12h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bruna Biancardi homenageou Davi Lucca, filho de Neymar, pelo seu aniversário de 14 anos.

A influenciadora compartilhou momentos carinhosos com o adolescente em suas redes sociais.

Na legenda, Bruna elogiou Davi por sua personalidade especial e agradeceu por ter sido acolhida por ele.

Neymar também prestou uma homenagem ao filho, ressaltando seu orgulho e amor por Davi. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bruna Biancardi homenageou Davi Lucca, filho de Neymar, no aniversário dele Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

Bruna Biancardi deixou os seguidores em clima de “família margarina” no último domingo (24). Isso porque a influenciadora fez uma homenagem carinhosa para o enteado, Davi Lucca, que completou 14 anos.

No Instagram, ela compartilhou alguns registros ao lado do filho de Neymar. Em um deles, o adolescente aparece deitadinho no colo dela em um carro. Já em outro, Davi se diverte com a irmã mais nova, Mavie, filha de Bruna com o jogador.

Na legenda, a influenciadora se derreteu: “Parabéns, Davizinho! Desde o dia em que te conheci, percebi que você era diferente... Puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... Você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida. Obrigada por sempre ter me acolhido tão bem e por ser um irmão tão incrível! Te amamos e estaremos sempre aqui por você.”

Mais cedo, o próprio papai Neymar também resolveu abrir o coração e deixou uma mensagem especial para o aniversariante. O craque, que vive se envolvendo em polêmicas, mostrou seu lado pai babão:

“Davizinho, meu filhão… parabéns! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que Ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e, mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo, 01”, disse o jogador, todo babão.

