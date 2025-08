Carreta Furacão acusa CPM 22 de sabotagem em show Grupo diz que banda interrompeu apresentação com passagem de som durante evento em Marília (SP) Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/08/2025 - 12h14 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Carreta Furacão acusou a banda CPM 22 de sabotagem durante um show em Marília (SP).

Integrantes do CPM 22 teriam iniciado a passagem de som durante a apresentação da Carreta, prejudicando o espetáculo.

A Carreta Furacão afirmou que houve redução proposital do volume, afetando a experiência do público.

Até o momento, o CPM 22 não se pronunciou sobre as acusações da Carreta Furacão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Carreta Furacão acusou CPM 22 de atrapalhar show em evento Reprodução/Instagram/@cpm22/@carretafuracaooficial

O clima não foi dos mais harmoniosos nos bastidores de um evento realizado no último sábado (2), em Marília, interior de São Paulo... 😳 A Carreta Furacão acusou a banda CPM 22 de prejudicar sua apresentação.

Segundo o grupo, integrantes do CPM teriam começado a passagem de som e testes de iluminação durante a apresentação da Carreta, comprometendo o espetáculo.

“Houve inclusive redução proposital do volume do nosso som, diversas vezes, o que prejudicou severamente a experiência do público e a integridade do espetáculo”, diz a nota publicada no Instagram.

A Carreta, que ficou conhecida nacionalmente por suas performances bem-humoradas nas ruas com personagens como Fofão, Capitão América e Homem-Aranha dançando ao som de músicas populares, não escondeu a indignação.

‌



“Assim como o CPM22, somos artistas. Temos uma trajetória que, com muito esforço, conquistou respeito e admiração do povo brasileiro.”

Na publicação, o grupo chega a acusar a banda de sabotagem:

‌



“É inadmissível que qualquer profissional da arte e do entretenimento sabote o trabalho de outros artistas, ainda mais em um espaço onde todos deveriam estar unidos para levar alegria ao público.”

Até o momento, o CPM 22 não se pronunciou publicamente sobre o episódio. 😬

‌



Xiii...

Veja a nota da Carreta Furacão na íntegra:

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.