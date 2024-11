Lexa se defende após ser criticada por momento constrangedor com enteada A saia justa aconteceu durante o chá revelação da funkeira Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/11/2024 - 11h47 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h20 ) twitter

Lexa durante o chá revelação de sua primeira filha Reprodução/Instagram/@lexa

Lexa mostrou publicamente que está grávida de uma menina. Na hora do chá revelação, que aconteceu neste fim de semana no Rio de Janeiro, e foi mostrado durante uma live na rede social da funkeira, rolou um clima meio constrangedor.

Parecia que a cantora estava incomodada com a presença de sua enteada, de nove anos, filha do ator Ricardo Vianna com a empresária Aline Kryktine.

E foi notório que, mesmo que não tenha sido proposital, a menina foi deixada de lado pela madrasta. Nos comentários de internautas, Lexa foi bastante criticada.

O pai da criança ficava a todo o momento tentando puxar a filha para perto deles, certamente com a intenção de deixar a menina mais à vontade com a situação.

‌



Lexa, depois das críticas, resolveu se pronunciar:

“As pessoas deveriam levar em consideração a emoção de uma mãe. Minha primeira filha, gente, eu tava inquieta, tava tão mais nervosa. Amo minha enteada, e ela, por ser tão grudada comigo, exatamente pela relação maravilhosa que temos, despencou comigo, tadinha".

‌



“Depois, fiquei preocupada pela maneira que caí no chão, mas na hora não reparamos nada. Foi emoção, só isso. Nossa Sosso tem uma família linda. Quem acompanha pelas redes sociais sabe da tamanha amorosidade que eu e Cecília temos uma pela outra”.

Depois de todo o bafafá, Lexa publicou fotos e vídeos abraçando a menina…

