Mãe de Marília Mendonça perde a paciência e solta os cachorros em seguidora: 'Burra ridícula' Após ser criticada por lucros com músicas da filha, Dona Ruth detonou internauta Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 10/07/2025 - 10h13 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h27 )

Dona Ruth rebateu crítica com xingamento e gerou revolta nas redes Reprodução/Instagram/@donaruthoficial

Dona Ruth, mãe da eterna Rainha da Sofrência Marília Mendonça, causou a maior confusão nas redes sociais na última quarta-feira (9). Tudo porque ela não engoliu uma crítica de uma seguidora e resolveu responder do jeitinho mais sincerão (e debochado) possível!

Ao ser questionada sobre os lucros com as músicas da filha, Dona Ruth não teve papas na língua e soltou uma resposta atravessada que pegou muito mal entre os internautas.

Ela disparou: “Sua burra ridícula, quanto mais a música é cantada, mais a gente ganha dinheiro. Que preguiça de gente burra”. 😳

A fala, claro, viralizou e deixou muita gente chocada com o comportamento da matriarca da família Mendonça.

‌



A internet foi à loucura e os comentários não perdoaram: “Coitada da Marília, não sabia do caráter da mãe”, afirmou uma pessoa. “Ganhou da mãe da Larissa Manoela”, disse outra. “Força, dona Ruth, estamos todos contra você”, debochou uma terceira.

Será que vai rolar um pedido de desculpas? Ou vem mais lenha nessa fogueira? 😬

