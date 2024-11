Tiago Leifert tenta ensinar Vini Jr. a enfrentar o racismo e leva invertida de Bruno Gagliasso: ‘Calado é um poeta' Discussão sobre a escolha do melhor jogador do mundo rende treta nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/10/2024 - 11h23 (Atualizado em 30/10/2024 - 14h48 ) twitter

Tiago Leifert e Bruno Gagliasso: treta na internet Reprodução/Instagram/@tiagoleifert e Reprodução/Instagram/@brunogagliasso

A derrota de Vini Jr. na disputa pela Bola de Ouro segue rendendo discussão e treta nas redes sociais. Agora foi a vez de Tiago Leifert e Bruno Gagliasso entrarem em rota de colisão.

Leifert, em uma live no seu canal, quis ensinar a Vini Jr. como o jogador do Real Madrid deveria enfrentar o racismo, apontado como um dos principais motivos para ele perder o prêmio de melhor jogador do mundo.

Vini Jr. era o favorito absoluto ao prêmio entregue pela revista France Football, mas ficou sabendo no dia que não ganharia. Em represália, o Real Madrid decidiu vetar a ida de seus jogadores à premiação, em Paris. No fim, o escolhido pela revista, com base na opinião de 100 jornalistas, foi o espanhol Rodri, do Manchester City.

“Vini você deveria ter ido lá, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho das pessoas que estavam ali do lado de fora. Se você tivesse ido você seria o campeão moral. Seria absurdamente legal, porque o Rodri não tem culpa", disse o ex-apresentador e narrador de jogo de videogame.

Em resposta a uma publicação nas redes sociais, Gagliasso foi direto sobre o que pensa das falas de Leifert. “Calado é um poeta. Pqp”.

