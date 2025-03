Vampeta deixa briga com filha para trás e vai a casamento dela nos Estados Unidos Os dois estavam em pé de guerra por pensão alimentícia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/03/2025 - 11h19 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h19 ) twitter

Vampeta vai entrar no altar com a filha caçula, Giovanna Reprodução/Instagram/@vampetaoficial/@dandyysantoss

O ex-jogador e comentarista Vampeta e a filha caçula, Giovanna Santos, de 21 anos, estavam em pé de guerra. A briga era por pensão alimentícia, e os dois ficaram sem se falar por meses.

A jovem, que vai casar nos Estados Unidos, entrou na Justiça contra o pai para ele pagar as pensões atrasadas dela e da irmã de 23 anos.

Agora, a história teve uma reviravolta. Vampeta embarcou para terras norte-americanas e vai entrar no altar com a filha.

Giovanna contou que, desde pequena, sempre foi um sonho se casar. O noivo se chama Caio Alexandrino.

‌



Eles fizeram as pazes, mas ele ainda não quitou o débito que tem com as duas filhas. A caçula, inclusive, fez um transplante de coração aos 16 anos.

A festa de casamento será nos Estados Unidos, porque ela mora lá com a mãe, a irmã e, agora, com o noivo. A festa será para 75 convidados, e os quatro cachorros do casal estarão presentes.

