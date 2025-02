Mãe do filho de Mumuzinho acusa cantor de abandono afetivo e atraso de pensão em R$ 100 mil

Bomba! A mãe de um dos filhos de Mumuzinho, Marize Calheiros, expôs o pagodeiro e disse que ele está devendo pensão há meses. Segundo ela, Mumuzinho não tem pagado o valor combinado, resultando em um débito de R$ 100 mil. "Há 13 anos, o nosso filho sofre abandono paterno e está com problema psicológico, em tratamento por falta do pai", disparou. "O pai não tem tempo e não o procura", completou Marize. Do outro lado, Mumuzinho negou e disse que viaja junto com o filho todo ano. Entenda!