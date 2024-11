Adriano Imperador abre o jogo sobre casamento relâmpago de 24 dias

Adriano Imperador falou, pela primeira vez, sobre o motivo do término com Micaela Mesquita. Os dois se casaram em 2022, mas a união durou apenas 24 dias. “Acho que é o casamento mais relâmpago na história do mundo dos famosos”, alfinetou Fabíola Reipert. O ex-jogador ainda garantiu não querer se relacionar com mais ninguém e disse que não pretende mudar o jeito dele de ser. Saiba mais!