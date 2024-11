Aline Wirley mostra reencontro com o pai depois de mais de 20 anos

Aline Wirley compartilhou um momento emocionante com os fãs. Após 22 anos, a cantora reencontrou o pai e o apresentou ao seu filho. A cantora só conheceu o genitor quando adulta, na época em que fazia sucesso com o grupo Rouge, mas acabou perdendo o contato com ele. Quando Antonio nasceu, seu desejo por aproximação reacendeu. “Passei a perceber a paternidade com outro olhar e entendi em mim o buraco que tinha essa questão”, disse. Ao contar sobre o processo que fez com que os dois se vissem novamente, se emocionou e garantiu: “Me senti completa”. Assista!